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Сирия новости 29 декабря 19.30: найден склад с оружием ИГ в Дейр-эз-Зоре, боевики эвакуируются из Дамаска в Идлиб
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    Сирия новости 29 декабря 19.30: найден склад с оружием ИГ в Дейр-эз-Зоре, боевики эвакуируются из Дамаска в Идлиб

    19:30  29 Декабря 2017
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    Боевики эвакуируются из Дамаска в Идлиб

    Сирия, 29 декабря. Первая партия боевиков покинула район Западной Гуты Дамаска. Боевики «Файлак Аш-Шам» открыли огонь по городу Алеппо. САА обнаружила склад с боеприпасами ИГ1 в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжили вести перестрелки с исламистами в Восточной Гуте Дамаска; обнаружили склад с оружием и боеприпасами и радиостанцию террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»1: напало на пригород населенного пункта Куррет Таббах в провинции Дияла в Ираке.

    «Тахрир Аш-Шам»: покинула район Западной Гуты; взорвала свои бывшие штаб-квартиры на юго-западе провинции Дамаск; утратила города Абу Дали и Аль-Хамдания, а также две деревни в южной части провинции Идлиб; открыла огонь по корреспондентам сирийского телеканала на севере Хамы.

    «Файлак Аш-Шам»: обстреляла здание военной академии в городе Алеппо.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Военный источник в Twitter (QalaatAlMudiq) передает, что первая партия боевиков альянса «Хайат Тахрир Аш-Шам» выехала в направлении Идлиба. Порядка трехсот радикалов покинули район Западной Гуты. Впервые за четыре года оккупации мирные жители смогут почувствовать себя в безопасности. Таким образом, несмотря на то, что в первой половине дня поступали данные о переносе даты вывоза радикалов, эвакуацию все же удалось начать сегодня. В сторону Даръа также выехали четыре автобуса с боевиками.

    Между тем появилась информация о том, что боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** подорвали свои командные пункты в городе Бейт Джинн, чтобы уничтожить все документы, связанные с деятельностью группировки, сообщает Twitter-канал (hosienmortadapressnew).

    В окрестностях населенного пункта Хараста в Восточной Гуте Дамаска вновь происходят столкновения между отрядами антиправительственных сил и Сирийской арабской армией (САА), передает интернет-портал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Боевики группировки «Файлак Аш-Шам», связанной с «Джебхат Ан-Нусрой», вновь открыли огонь по районам административного центра провинции. Как сообщает военный источник в сети Twitter (dorarsite), под ударами радикалов оказалось здание военной академии. Исламисты ударили по комплексу ракетами «Слон». Пока неизвестно, пострадал ли кто-либо из местных граждан. В свою очередь, военнослужащие правительственной армии продолжают вести огонь по фортификационным сооружениям боевиков вблизи населенного пункта Хан Аль-Ассаль, расположенного к северо-западу от Алеппо.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В провинции Дейр-эз-Зор было найдено хранилище террористов «Исламского государства» с оружием и боеприпасами. Кроме того, в городе Абу Кемаль была обнаружена радиостанция террористической группировки. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew). Напомним, после того как основные действующие силы ИГИЛ1 были уничтожены в результате освободительной кампании Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС, силы САР начали проводить в регионе разминирование территорий, а также обыски. Вследствие этого под контроль правительственных войск перешли значительные запасы вооружения террористов. Тем не менее некоторым радикалам все же удалось уйти в подполье на восток региона, где действуют проамериканские Сирийские демократические силы**** (SDF).

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает планомерно продвигаться в районе населенных пунктов Абу Дали и Аль-Хамдания на южных окраинах провинции Идлиб. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, силам САР удалось освободить оба города. Напомним, утром стало известно о том, что Абу Дали находится под огневым контролем правительственных войск. Кроме того, САА заняла деревни Джабаль Ад-Дабъа и Атшан, а также вершину Таль Марика. Освобожденный Абу Дали является крупной победой САА, действующей при поддержке ополченцев-шиитов и ВКС РФ, поскольку располагается на перекрестке, который представляет важное стратегическое значение. Некоторые источники полагают, что далее войска Башара Асада направятся к городам Мурек, Аль-Латамина, расположенным на севере Хамы. Ранее же поступала информация о том, что САА двинется к военной авиабазе «Абу Ад-Духур» на восток Идлиба.

    Между тем журналисты одного из сирийских телеканалов попали под обстрел боевиков «Тахрир Аш-Шам» в районе границы между Хамой и Идлибом, в результате чего оператор был убит, корреспондент канала получил ранения, передает на своей странице в Twitter (C_Military1) военный источник.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    Всемирная Организация Здравоохранения отправила в Хасаку партию медикаментов для нуждающихся в медицинской помощи жителей, находящихся в курдских лагерях для беженцев, передавал военный источник в социальной сети Twitter (C_Military1). Напомним, гражданские лица не раз бежали с территорий, подконтрольных Сирийской демократической армии (SDF), называя условия, созданные курдами, «нечеловеческими». Ранее многие источники публиковали интервью с бежавшими жителями, где сообщалось о том, что курдские бойцы требовали выкуп за жителей лагерей. Кроме того, население было лишено достаточного количества теплых одеял и верхней одежды.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационный портал Al Masdar News сообщает о новом нападении террористов одного из подпольных формирований «Исламского государства» а северо-востоке провинции Дияла. Один из племенных лидеров был убит в результате атаки. Инцидент произошел в пригороде Аль-Авамер населенного пункта Куррет Таббах. Сообщается, что иракская федеральная полиция уже начала поиски нападавших. Напомним, премьер-министр Ирака ранее заявил о полном уничтожении «Исламского государства» в Ираке, однако «спящие ячейки» ИГИЛ все еще рассредоточены по территории страны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    Сирия новости 29 декабря 19.30: найден склад с оружием ИГ в Дейр-эз-Зоре, боевики эвакуируются из Дамаска в Идлиб
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