Власти польского города вернули название «тоталитарной» улице через два часа после «декоммунизации»



Варшава, 29 декабря. В польском городе Быдгощ власти города через несколько часов после принудительной декоммунизации вернули прежнее аллеям Шестилетнего плана.

Улица должна была стать аллеями Леха Качиньского, но название подвергли критике и решение отменили. Как уточняет «ФедералПресс», на отмене декоммунизации названия «тоталитарной» улице настоял горсовет, состоящий из представителей оппозиции.

Ранее в другом польском городе Катовице сотни человек выступили против переименования площади писателя Вильгельма Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньских — президента Польши и его супруги, погибших при крушении самолета Ту-154 под Смоленском.