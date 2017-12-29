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Власти польского города вернули название «тоталитарной» улице через два часа после «декоммунизации»
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    Власти польского города вернули название «тоталитарной» улице через два часа после «декоммунизации»

    18:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  29 Декабря 2017
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    Власти польского города вернули название «тоталитарной» улице через два часа после «декоммунизации»
    Варшава, 29 декабря. В польском городе Быдгощ власти города через несколько часов после принудительной декоммунизации вернули прежнее аллеям Шестилетнего плана.

    Улица должна была стать аллеями Леха Качиньского, но название подвергли критике и решение отменили. Как уточняет «ФедералПресс», на отмене декоммунизации названия «тоталитарной» улице настоял  горсовет, состоящий из представителей оппозиции.

    Ранее в другом польском городе Катовице сотни человек выступили против переименования площади писателя Вильгельма Шевчика в площадь Марии и Леха Качиньских — президента Польши и его супруги, погибших при крушении самолета Ту-154 под Смоленском.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #декоммунизация #отмена
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