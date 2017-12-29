Турция будет самостоятельно обслуживать поставленные из России С-400

Анкара, 29 декабря. Четыре дивизиона ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела у России, будут обслуживаться турецким персоналом. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленной Турции.

«Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Договор о поставках комплексов С-400 был подписан Москвой и Анкарой в середине сентября. При этом в НАТО раскритиковали поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что решение Анкары помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.