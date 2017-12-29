Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Великих Лук зарезал женщину и попытался убить ее дочь и сожителя
Политика
Турция будет самостоятельно обслуживать поставленные из России С-400
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турция будет самостоятельно обслуживать поставленные из России С-400

    18:24  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:25  29 Декабря 2017
    367

    Турция будет самостоятельно обслуживать поставленные из России С-400

    Анкара, 29 декабря. Четыре дивизиона ракетных комплексов С-400, которые Турция приобрела  у России, будут обслуживаться турецким персоналом. Об этом говорится в заявлении секретариата оборонной промышленной Турции.

    «Первая поставка будет осуществлена в первом квартале 2020 года. Контроль будет осуществляться генштабом Турции, а обслуживание систем — турецким персоналом», — говорится в сообщении.

    Ранее стало известно, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Договор о поставках комплексов С-400 был подписан Москвой и Анкарой в середине сентября. При этом в НАТО раскритиковали поставки российских ракетных комплексов С-400 в Турцию, заявив, что решение Анкары помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

    Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 «Триумф» предназначена для поражения самолетов, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного противодействия.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #анкара #с-400
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        500
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        6347
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1109
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        4278