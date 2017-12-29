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Сирия получила 25 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии
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    Сирия получила 25 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии

    18:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:31  29 Декабря 2017
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    Сирия получила 25 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии

    Магас, 29 декабря. Представители Ингушетии доставили в Сирию 25 тонн гуманитарного груза, в том числе медикаменты, школьные принадлежности и подарки к Новому году, сообщили в представительстве региона при президенте РФ.

    Лекарства, школьные принадлежности и подарки передала Республика Ингушетия в Сирию. Сопровождавшие гуманитарный груз представители республики встретились с офицерами военной полиции из Ингушетии, которые выполняют миротворческую миссию в САР.

    По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, власти хорошо представляют, через какие испытания проходит народ Сирии. Он подчеркнул, что доставка очередной гуманитарной помощи дает сирийцам почувствовать «руку помощи». 

    Сирия получила 25 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #гумпомощь #ингушетия
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