Сирия получила 25 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии

Магас, 29 декабря. Представители Ингушетии доставили в Сирию 25 тонн гуманитарного груза, в том числе медикаменты, школьные принадлежности и подарки к Новому году, сообщили в представительстве региона при президенте РФ.

Лекарства, школьные принадлежности и подарки передала Республика Ингушетия в Сирию. Сопровождавшие гуманитарный груз представители республики встретились с офицерами военной полиции из Ингушетии, которые выполняют миротворческую миссию в САР.

По словам главы региона Юнус-Бека Евкурова, власти хорошо представляют, через какие испытания проходит народ Сирии. Он подчеркнул, что доставка очередной гуманитарной помощи дает сирийцам почувствовать «руку помощи».