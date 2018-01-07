Киев может признать «оккупацией» нахождение Украины в СССР

Киев, 7 января. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил киевским властям признать нахождение Украины в составе СССР «коммунистической оккупацией».

Владимир Вятрович в эфире 5 телеканала заявил, что Киев должен провести масштабную работу по признанию «большевистской и коммунистической оккупации» во время нахождения Украины в составе Советского Союза.

«Все чаще в политическом поле звучат уже тезисы, которые звучат на исторической основе. Речь идёт о советской оккупации, об определении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил директор украинского института.

По мнению Вятровича одновременно с признанием «оккупации», власти Украины должны провести полномасштабную информационную кампанию среди населения страны. Руководитель института национальной памяти считает, что необходимо заявить о преемственности нынешней Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах.

Уже сейчас, сообщил Вятрович, институт разрабатывает законопроект, который направлен на признание наград времен УНР государственными наградами Украины. Ранее сообщалось, что с 2015 года власти Украины ввели закон «об осуждении коммунистического режима», запрещающий пропаганду советской символики.