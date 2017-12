Bloomberg: Тиллерсон не хочет признавать, что у США не осталось влияния на мировой арене

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, возможно, думает, что во внешней политике все в порядке, но редакционная статья, опубликованная в The New York Times, фактически иллюстрирует обратное: у США уже нет рычагов давления по многим важнейшим мировым вопросам. От Северной Кореи до Китая, России и Ближнего Востока американские цели ясны, но у администрации президента США Дональда Трампа нет надежного плана для их достижения.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи профессора Гарвардского университета Ноя Фельдмана (Noah Feldman) «Тиллерсон не хочет признавать, что у США не осталось влияния на мировой арене» (What Tillerson Won't Admit: The U.S. Has No Leverage), опубликованной 28 декабря агентством Bloomberg.

Начнем с Северной Кореи. Тиллерсон заявил, что конфронтационная стратегия президента Трампа сработала, ведь провокационные ракетные запуски Ким Чен Ына позволили США протолкнуть три резолюции о санкциях в Совете Безопасности ООН. Но, во-первых, провокации Кима вызвали бы международную реакцию, даже если бы Трамп не нагнетал обстановку своей оскорбительной риторикой. Во-вторых, резолюции едва ли помогут уменьшить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи или изменить поведение Кима. Ядерная программа Северной Кореи существует для того, чтобы защитить существование существующего там режима. Отказ от ракет просто ослабит режим — и Ким это знает.

Северокорейский режим уже приучил своих граждан к лишениям, и жители КНДР продолжат выживать даже при новых санкциях. Суть в том, что влияние США и международного сообщества на Северную Корею остается слабым.

Более того, Трамп не добился прогресса и в отношениях с Китаем, который сам по себе имеет достаточно экономического влияния, чтобы прижать Северную Корею. Тиллерсон признает, что Китай может и должен делать больше, чтобы оказать давление на своего неуправляемого союзника.

Тем не менее, Китай не заинтересован в распаде или значительном ослаблении Северной Кореи, которая нужна Пекину в качестве буфера против американского союзника — Южной Кореи. И вряд ли есть какая-либо вероятность изменить этот расклад.

Тиллерсон озвучил правильный диагноз проблемы: «Возрождение Китая как экономической и военной силы требует тщательно продуманных действий Вашингтона и Пекина».

Можно попытаться сдержать военный рост Китая или ограничить его экономическое влияние региональными альянсами, такими как Транстихоокеанское партнерство. Можно также принять ситуацию и начать поощрять участие Китая в либеральном международном порядке. Однако Трамп не выбрал ни один из вышеперечисленных путей и не предложил никакой альтернативной стратегии.

Когда дело доходит до России — ахиллесовой пяты администрации Трампа — то ситуация еще хуже. Тиллерсон повторяет, что «мы не можем вести дела с Россией как обычно», пока не решен вопрос с Украиной. Но он также говорит, что США должны сотрудничать с Россией в Сирии.

Реальность такова, что президент России Владимир Путин обеспечил президенту Сирии Башару Асаду победу как над «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — организация, запрещенная в РФ — прим.), так и над другими сирийскими антиправительственными группировками. США никогда не были готовы избавиться от Асада, но победа проиранского режима — это не победа для США, и они мало что могут с этим сделать.

Что касается Ирана, то Тиллерсон пишет, что ядерная сделка «больше не является центральной» в политике США. Это, конечно, облегчение — но это изменение произошло только потому, что Трамп не имеет реального воздействия на Иран с помощью санкций. Европа может продолжить экономическое сотрудничество с Тегераном, даже если США выйдут из ядерной сделки.

Тиллерсон также намекнул, что просаудовская политика Трампа направлена на изоляцию Ирана. В долгосрочной перспективе укрепленная саудовско-израильская ось действительно была бы невыгодна для Ирана — но она зависит от израильско-палестинского мирного соглашения, которое в лучшем случае маловероятно.

Наконец, есть Пакистан, правительство которого Трамп обвиняет в поддержке талибов (организация «Талибан»1 запрещена в РФ — прим.) в Афганистане. Трамп делает это чуть более публично, чем Джордж Буш или Барак Обама. Эти президенты тоже не доверяли Пакистану, но они обнаружили, что у них нет выбора, кроме как привлекать к сотрудничеству различные правительства в регионе, несмотря на продолжающуюся двойную игру пакистанских властей.

У Трампа больше влияния на Пакистан не стало, поэтому Исламабад будет продолжать проводить свою политику в регионе.

Так что первый год дипломатии Трампа — не повод для гордости. Ни Тиллерсон, ни Трамп не несут ответственности за уменьшение влияния США в мире. Но они несут ответственность за принятие политики, направленной на решение этой проблемы. Тем не менее, они до сих пор ничего не сделали для осуществления такой политики.

1 Организация запрещена на территории РФ.