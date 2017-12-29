За матчи в ДНР Украина пожизненно отстранила 18 футболистов

Киев, 29 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о пожизненном отстранении 18 футболистов, участвовавших в матчах на территории ДНР.

Теперь спортсмены не смогут принимать участие в какой-либо официальной деятельности на территории Украины, связанной с футболом.

«КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе ДНР, и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом», — отмечается в сообщении пресс-службы ФФУ.

Соответствующее решение дисциплинарного комитета было принято после обращения Службы безопасности Украины.

Отметим, среди отстраненных от любой футбольной и околофутбольной деятельности спортсменов нет тех, кто бы выступал на высшем уровне.