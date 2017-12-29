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За матчи в ДНР Украина пожизненно отстранила 18 футболистов
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    За матчи в ДНР Украина пожизненно отстранила 18 футболистов

    18:23  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:23  29 Декабря 2017
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    За матчи в ДНР Украина пожизненно отстранила 18 футболистов

    Киев, 29 декабря. Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) принял решение о пожизненном отстранении 18 футболистов, участвовавших в матчах на территории ДНР.

    Теперь спортсмены не смогут принимать участие в какой-либо официальной деятельности на территории Украины, связанной с футболом.

    «КДК ФФУ рассмотрел дело о заявлении Службы безопасности Украины относительно футболистов, принимавших участие в футбольных матчах в составе ДНР, и решил запретить пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом», — отмечается в сообщении пресс-службы ФФУ.

    Соответствующее решение дисциплинарного комитета было принято после обращения Службы безопасности Украины. 

    Отметим, среди отстраненных от любой футбольной и околофутбольной деятельности спортсменов нет тех, кто бы выступал на высшем уровне.   

    Автор: Федор Веснин
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    #футбол #днр #украина #запрет
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