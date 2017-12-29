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Клинцевич объяснил, зачем США спасают главарей ИГ в Сирии
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    Клинцевич объяснил, зачем США спасают главарей ИГ в Сирии

    18:11  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:11  29 Декабря 2017
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    Клинцевич объяснил, зачем США спасают главарей ИГ в Сирии

    Москва, 29 декабря. Военные США  в ночь на 28 декабря вывезли главарей террористической группировки «Исламское государство»1 из сирийской провинции Дейр-эз-Зор и высадили в провинции Хасаке, сообщает сирийское агентство SANA.

    По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, это еще одно доказательство тесного сотрудничества возглавляемой США коалиции с боевиками ИГ1.

    Клинцевич объяснил, зачем США спасают главарей ИГ в Сирии

    «Это ни какая не эвакуация — эвакуируют людей, попавших в беду. В данном случае американские военные спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения, и отнюдь не из соображений гуманности», — отметил он.

    По словам сенатора, США не оставляют попыток использовать боевиков для свержения режима в Сирии. Она «вливают» террористов в крупнейшую группировку сирийской оппозиции «Сирийские демократические силы». И теперь встает вопрос, знают ли остальные страны, входящие в коалицию, о действиях своего «старшего брата» или просто закрывают на это глаза. Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #сирия #иг #дейр-эз-зор #клинцевич
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