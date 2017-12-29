Оператор государственного телеканала Сирии погиб в Идлибе

Идлиб, 29 декабря. Сирийский телеоператор Карам Кубейшу получил смертельное ранение во время работы в провинции Идлиб.

Военные источники в Сирии сообщили, что во время освещения военной операции в провинции Идлиб серьезное ранение получил один из операторов государственного телеканала. Журналисты попали под обстрел боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Корреспондент канала Абдель Гхани Джарух также получил ранение при подготовке материала о наступлении сирийской армии на позиции боевиков. Журналист был экстренно доставлен в государственную больницу в провинции Хама, сообщают источники.

1 Организация запрещена на территории РФ.