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Оператор государственного телеканала Сирии погиб в Идлибе
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    Оператор государственного телеканала Сирии погиб в Идлибе

    18:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:15  29 Декабря 2017
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    Оператор государственного телеканала Сирии погиб в Идлибе

    Идлиб, 29 декабря. Сирийский телеоператор Карам Кубейшу получил смертельное ранение во время работы в провинции Идлиб.

    Военные источники в Сирии сообщили, что во время освещения военной операции в провинции Идлиб серьезное ранение получил один из операторов государственного телеканала. Журналисты попали под обстрел боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Корреспондент канала Абдель Гхани Джарух также получил ранение при подготовке материала о наступлении сирийской армии на позиции боевиков. Журналист был экстренно доставлен в государственную больницу в провинции Хама, сообщают источники.

    Оператор государственного телеканала Сирии погиб в Идлибе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #оператор
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