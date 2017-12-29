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Сирия: вывод террористов «Джебхат ан-Нусры» начался в Западной Гуте под Дамаском
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    Сирия: вывод террористов «Джебхат ан-Нусры» начался в Западной Гуте под Дамаском

    19:08  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:08  29 Декабря 2017
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    Сирия: вывод террористов «Джебхат ан-Нусры» начался в Западной Гуте под Дамаском

    Дамаск, 29 декабря. Вывод террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) начался в Западной Гуте под Дамаском вечером 29 декабря, сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

    Первая группа боевиков с семьями покинула форпосты, блокированные правительственными войсками Сирии, на автобусах в сопровождения представителей Международного Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца.

    Согласно условиям соглашения, большинство боевиков доставят в провинцию Идлиб, еще часть отправится в город Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра
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