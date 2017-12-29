Сирия: вывод террористов «Джебхат ан-Нусры» начался в Западной Гуте под Дамаском

Дамаск, 29 декабря. Вывод террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) начался в Западной Гуте под Дамаском вечером 29 декабря, сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

Первая группа боевиков с семьями покинула форпосты, блокированные правительственными войсками Сирии, на автобусах в сопровождения представителей Международного Красного Креста и Сирийского общества Красного Полумесяца.

Согласно условиям соглашения, большинство боевиков доставят в провинцию Идлиб, еще часть отправится в город Даръа.

1 Организация запрещена на территории РФ.