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Новороссия
Украинские силовики обстреляли из минометов населенный пункт в Донбассе — ДНР
Политика
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    Главные новости 29 декабря

    19:00  29 Декабря 2017
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    Главные новости 29 декабря

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 29 декабря.

    Страны Запада запретили украинским властям идти на конфронтационный шаг в виде принятия закона «О реинтеграции Донбасса», который объявляет Россию агрессором. Запад запретил Украине принимать закон «О реинтеграции Донбасса» – депутат Рады.

    На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку на Сходненской улице. По некоторым данным, трое пострадавших, сообщили источники Федерального агентства новостей. Автобус врезался в остановку в Москве.

    Министерство транспорта РФ опубликовало первую фотографию готового участка автомобильного Крымского моста. Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста.

    В ДНР констатируют несоблюдение Украиной взятых обязательств по перемирию, в ЛНР спокойно. Киев готовит новую волну мобилизации. В Херсонской области заложили бюджет на будущие похороны участников АТО. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН. Донбасс сегодня: минометы ВСУ бьют по Донецку, новая мобилизация и бюджет будущих потерь.

    Разрушение торговых связей между Украиной и Россией вызвало огромные убытки в украинской экономике, заявила торгпред Украины Наталия Микольская. Киев подсчитал убытки от разрыва торговых связей с Россией.

    Президент Украины Петр Порошенко назвал введение безвизового режима с Евросоюзом главным достижением страны в этом году. Заявление политика прокомментировал эксперт. Не достижение, а пустой звук: в Киеве ответили на заявления Порошенко.

    Грузинские элиты могут принять воссоединение Южной Осетии с Россией, но против этого выступает НАТО. В НАТО опасаются, что Южная Осетия выведет Россию в черноморский регион — эксперт.

    Американская компания General Electric протестировала турбовинтовой двигатель ATP, который был отпечатан на 3D-принтере. Ученые испытали напечатанный на 3D-принтере двигатель.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #киев #донбасс #украина #порошенко
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