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ВАЗ сбил пьяного пешехода в Пермском крае
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    ВАЗ сбил пьяного пешехода в Пермском крае

    18:27  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:27  29 Декабря 2017
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    ВАЗ сбил пьяного пешехода в Пермском крае

    Пермь, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло сегодня утром в Пермском крае: отечественная легковушка сбила пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

    Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось в пятницу, 29 декабря, в городе Кудымкаре. Автомобиль марки ВАЗ под управлением 28-летнего водителя двигался, по улице Ленина со стороны улицы Хорошева в направлении улицы Свердлова и допустил наезд на пешехода. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил проезжую часть в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода.

    На данный момент сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь
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