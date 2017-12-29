ВАЗ сбил пьяного пешехода в Пермском крае

Пермь, 29 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло сегодня утром в Пермском крае: отечественная легковушка сбила пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения и перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, происшествие случилось в пятницу, 29 декабря, в городе Кудымкаре. Автомобиль марки ВАЗ под управлением 28-летнего водителя двигался, по улице Ленина со стороны улицы Хорошева в направлении улицы Свердлова и допустил наезд на пешехода. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил проезжую часть в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода.

На данный момент сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах аварии.