Кадыров передал военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году

Грозный, 28 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил представителям военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году.

«Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств», — сообщил Кадыров на своей странице в Twitter.

Он отметил, что подразделения военной полиции решают сложнейшие задачи по поддержанию мира в Сирии.