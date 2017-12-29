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Новости Сирии
Кадыров передал военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году
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    Кадыров передал военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году

    17:58  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:59  29 Декабря 2017
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    Кадыров передал военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году

    Грозный, 28 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил представителям военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году.

    «Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств», — сообщил Кадыров на своей странице в Twitter.

    Он отметил, что подразделения военной полиции решают сложнейшие задачи по поддержанию мира в Сирии.

     

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #кадыров
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