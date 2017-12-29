Кадыров передал военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году
Грозный, 28 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров направил представителям военной полиции РФ в Сирии 15 тонн угощений к Новому году.
«Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств», — сообщил Кадыров на своей странице в Twitter.
Он отметил, что подразделения военной полиции решают сложнейшие задачи по поддержанию мира в Сирии.
Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных явств. Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР— Рамзан Кадыров (@RKadyrov) December 29, 2017