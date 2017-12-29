Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама

Дамаск, 29 декабря. Правительственные войска Сирии выбили террористов из стратегического поселения Абу-Дали на северо-востоке провинции Хама.

Об этом заявил осведомленный военный источник. Он пояснил, что особое значение это поселение имеет из-за своего расположения на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций.

Террористы организовали в нем распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.

Сейчас военная операция САА идет в направлении Идлиба. В эти минуты на северо-востоке Хамы продолжаются боестолкновения с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). На стороне террористической группировке воюет большое количество иностранных наемников, добавил собеседник РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.