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Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама
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    Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама

    17:52  29 Декабря 2017  /обновлено: 19:02  29 Декабря 2017
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    Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама

    Дамаск, 29 декабря. Правительственные войска Сирии выбили террористов из стратегического поселения Абу-Дали на северо-востоке провинции Хама.

    Об этом заявил осведомленный военный источник. Он пояснил, что особое значение это поселение имеет из-за своего расположения на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. 

    Террористы организовали в нем распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.

    Сейчас военная операция САА идет в направлении Идлиба. В эти минуты на северо-востоке Хамы продолжаются боестолкновения с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). На стороне террористической группировке воюет большое количество иностранных наемников, добавил собеседник РИА Новости.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #абу-дали
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