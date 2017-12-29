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Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники
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    Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники

    17:55  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  29 Декабря 2017
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    Два человека погибли в массовом ДТП на трассе Пермь — Березники

    Пермь, 29 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на трассе Пермь — Березники: водитель иномарки устроил массовое ДТП с большегрузом.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю, массовая автомобильная авария случилась в пятницу, 29 декабря, на трассе Пермь — Березники. Иномарка Renault под управлением 62-летнего мужчины вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с отечественной легковушкой, которую от удара выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с Citroen. Автомобиль Renault влетел в большегруз MAN.

    До приезд скорой помощи скончались 56-летний водитель отечественной легковушки его 55-летний пассажир. По одной из версий, виновником смертельного ДТП стал водитель Renault, который уснул за рулем. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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