Названы самые любимые новогодние блюда россиян

Москва, 29 декабря. Салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике «Яндекса». Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов, которые были сделаны 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы.

Самый популярный салат у россиян — «Селедка под шубой», особенно его любят в дальневосточных регионах. Второе место занял «Оливье», на третьем оказался «Цезарь». Четвертое место по популярности среди пользователей поисковика занял салат «Мимоза». Также в первую десятку самых популярных новогодних блюд попали холодец, тарталетки с икрой и грибами, а также бутерброды с красной икрой и шпротами.

В 2016 году за три дня до Нового года «Яндекс» ответил на семь миллионов запросов со словом «салат».

«Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — сообщает «Яндекс».

Стоит отметить, что рецепты горячих блюд не попали в десятку самых популярных новогодних угощений.