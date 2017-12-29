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Названы самые любимые новогодние блюда россиян
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    Названы самые любимые новогодние блюда россиян

    17:19  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:20  29 Декабря 2017
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    Названы самые любимые новогодние блюда россиян

    Москва, 29 декабря. Салаты «Селедка под шубой», «Оливье» и «Цезарь» вошли в тройку самых популярных новогодних блюд в поисковике «Яндекса». Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов, которые были сделаны 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы.

    Самый популярный салат у россиян — «Селедка под шубой», особенно его любят в дальневосточных регионах. Второе место занял «Оливье», на третьем оказался «Цезарь». Четвертое место по популярности среди пользователей поисковика занял салат «Мимоза». Также в первую десятку самых популярных новогодних блюд попали холодец, тарталетки с икрой и грибами, а также бутерброды с красной икрой и шпротами.

    В 2016 году за три дня до Нового года «Яндекс» ответил на семь миллионов запросов со словом «салат».

    «Если предположить, что каждый такой запрос приводит к приготовлению хотя бы двух-трёх килограммов салата, получится больше 15 тысяч тонн», — сообщает «Яндекс».

    Стоит отметить, что рецепты горячих блюд не попали в десятку самых популярных новогодних угощений.

    Автор: Алексей Громов
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    #новый год #яндекс #салаты
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