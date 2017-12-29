«Эхо санкций США»: в России отреагировали на новые украинские пошлины

Москва, 29 декабря. Украинские власти ввели антидемпинговые пошлины в размере 15,21% на ввоз катанки и арматуры из России, которые будут действовать в течение пяти лет. Комиссия по торговле Украины выявила факт демпинга при поставках российской продукции, что нанесло «существенный ущерб для национального производителя».

Российские интернет-пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, отметив, что своими действиями Украина вредит сама себе.

«Это эхо американских санкций. Своего у Украины нет ничего, кроме долгов», — говорится в комментариях. «И даже ответить зеркально нечем. Украина не производит ни катанки, ни арматуры. Да и вообще ничего не производит», — отметил один из пользователей.

Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что отсутствие энергопотребления и стали свидетельствует об упадке экономики, поскольку именно от этих двух параметров зависит развитие промышленности.