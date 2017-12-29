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«Эхо санкций США»: в России отреагировали на новые украинские пошлины
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    «Эхо санкций США»: в России отреагировали на новые украинские пошлины

    17:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:16  29 Декабря 2017
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    «Эхо санкций США»: в России отреагировали на новые украинские пошлины

    Москва, 29 декабря. Украинские власти ввели антидемпинговые пошлины в размере 15,21% на ввоз катанки и арматуры из России, которые будут действовать в течение пяти лет. Комиссия по торговле Украины выявила факт демпинга при поставках российской продукции, что нанесло «существенный ущерб для национального производителя».

    Российские интернет-пользователи с юмором отреагировали на данное сообщение, отметив, что своими действиями Украина вредит сама себе.

    «Эхо санкций США»: в России отреагировали на новые украинские пошлины

    «Это эхо американских санкций. Своего у Украины нет ничего, кроме долгов», — говорится в комментариях.

    «И даже ответить зеркально нечем. Украина не производит ни катанки, ни арматуры. Да и вообще ничего не производит», — отметил один из пользователей.

    Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что отсутствие энергопотребления и стали свидетельствует об упадке экономики, поскольку именно от этих двух параметров зависит развитие промышленности.

    «В 1989 году Украина потребляла 74 млн тонн стали, в 2016 — только 4 млн тонн. В 18,5 раз сократилось внутренне потребление стали за годы независимости Украины. Думаю, комментарии излишни», — заметил интернет-пользователь.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #украина #пошлины #катанка #арматура
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