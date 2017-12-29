Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Великих Лук зарезал женщину и попытался убить ее дочь и сожителя
Весь мир
Трамп похвастался уровнем одобрения, как у Обамы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп похвастался уровнем одобрения, как у Обамы

    18:08  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:09  29 Декабря 2017
    34

    Трамп похвастался уровнем одобрения, как у Обамы

    Вашингтон, 29 декабря. Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения его деятельности на посту президента США по итогам первого года работы не уступает показателю его предшественника, сорок четвертого американского президента — Барака Обамы. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter.

    «В то время как фальшивые средства массовой информации любят говорить о низком рейтинге моего одобрения, в программе Fox & Friends (популярное в Америке утреннее новостное шоу — прим. ФАН) только что рассказали, что мой рейтинг 28 декабря 2017 года был примерно таким же, как у президента Обамы 28 декабря 2009 когда, когда он равнялся 47%... И это несмотря на всю негативную риторику и шумиху вокруг вмешательства России в выборы», — написал Трамп.   

    Отметим, в эфире программы Fox & Friends были приведены данные опроса, проведенного исследовательской службой Rasmussen Reports.

    Данные исследования общественного мнения в Америке показали, что работу Трампа на посту президента США одобряют 45% американцев. При этом 29% объявили, что они полностью поддерживают и одобряют работу своего президента.   

    Напомним, по информации ВЦИОМ, работу президента РФ Владимира Путина одобряют 82% россиян. 

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #обама #трамп #президент #рейтинг
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        500
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        6347
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1109
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        4278