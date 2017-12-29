Трамп похвастался уровнем одобрения, как у Обамы

Вашингтон, 29 декабря. Дональд Трамп заявил, что рейтинг одобрения его деятельности на посту президента США по итогам первого года работы не уступает показателю его предшественника, сорок четвертого американского президента — Барака Обамы. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал в Twitter.

«В то время как фальшивые средства массовой информации любят говорить о низком рейтинге моего одобрения, в программе Fox & Friends (популярное в Америке утреннее новостное шоу — прим. ФАН) только что рассказали, что мой рейтинг 28 декабря 2017 года был примерно таким же, как у президента Обамы 28 декабря 2009 когда, когда он равнялся 47%... И это несмотря на всю негативную риторику и шумиху вокруг вмешательства России в выборы», — написал Трамп.

While the Fake News loves to talk about my so-called low approval rating, @foxandfriends just showed that my rating on Dec. 28, 2017, was approximately the same as President Obama on Dec. 28, 2009, which was 47%...and this despite massive negative Trump coverage & Russia hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2017

Отметим, в эфире программы Fox & Friends были приведены данные опроса, проведенного исследовательской службой Rasmussen Reports.

Данные исследования общественного мнения в Америке показали, что работу Трампа на посту президента США одобряют 45% американцев. При этом 29% объявили, что они полностью поддерживают и одобряют работу своего президента.

Напомним, по информации ВЦИОМ, работу президента РФ Владимира Путина одобряют 82% россиян.