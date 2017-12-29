Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Великих Лук зарезал женщину и попытался убить ее дочь и сожителя
Спорт
Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью готов к ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью готов к ЧМ-2018

    17:50  29 Декабря 2017  /обновлено: 17:50  29 Декабря 2017
    35

    Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью готов к ЧМ-2018

    Екатеринбург, 29 декабря. Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии.

    По информации, опубликованной в Twitter компанией «Спорт-Инжиниринг», стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге полностью построен, он получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям. В настоящее время его начинают вводить в эксплуатацию.

    Напомним, на стадионе «Екатеринбург-Арена» 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня состоится матч между Францией и Перу, 24 июня сыграют команды из Японии и Сенегала, 27 июня состоится игра между Мексикой и Швецией.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург #чм-2018 #екатеринбург-арена
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        500
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        6347
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1109
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        4278