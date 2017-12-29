Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью готов к ЧМ-2018

Екатеринбург, 29 декабря. Стадион «Екатеринбург-Арена» полностью построен и получил заключение Ростехнадзора о соответствии.

По информации, опубликованной в Twitter компанией «Спорт-Инжиниринг», стадион чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге полностью построен, он получил заключение Ростехнадзора о соответствии требованиям. В настоящее время его начинают вводить в эксплуатацию.

Напомним, на стадионе «Екатеринбург-Арена» 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня состоится матч между Францией и Перу, 24 июня сыграют команды из Японии и Сенегала, 27 июня состоится игра между Мексикой и Швецией.