Стук из Стокгольма: Дмитрий Лекух о «некоррупционном» газе для пана Порошенко

Мне иногда даже нравятся люди, подобные Петру Алексеевичу. Когда, что называется, без тормозов и чувства края стакана. Чего стоит троекратное (Донбасс, Харьков, Киев) обнимание с «освобожденными лично Порошенко воинами АТО» под троекратные камеры одних и тех же телевизионщиков!

Мне даже на какой-то момент почудилось, что с ним то ли Михаил Николозович, то ли сама Юлия Владимировна чем-то откровенно живительным поделились. Но нет: как мне пояснили вызывающие доверие киевские журналисты из числа «дореволюционных знакомых», — товарищ обходится пока конвенционными, так сказать, средствами.

Ну, и дай бог здоровья — что тут еще можно сказать. Хотя за психическое состояние населения одной восточноевропейской территории, вынужденной в ежедневном режиме слушать такого президента, становится немного тревожно. Особенно когда Петр Алексеевич начинает им про нас говорить.

Грабь своих

Вот, послушайте. Прямая речь:

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас все и так хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей».

Как вы думаете, о чем это украинский лидер вещает своему народу в ходе официальной пресс-конференции? Оказывается, он это про «русский газ». И, видимо, про российского президента Владимира Путина, который у него под дверью скребется-де и «стучит»: «Может, возьмете наш газ, Петр Алексеевич?»

А Петр Алексеевич эдак презрительно в ответ: если будет «некоррупционный», то, может, еще и подумаем на досуге. А «коррупционный» мы у вас через Словакию с Польшей купим, да еще и заработаем немного. Так что и «стучать» не надо.

В общем, все как в том анекдоте. Когда мужика спрашивают, как он, типа, борется со своими дурными привычками, а мужик честно отвечает: а я с ними не борюсь, я ими, уважаемые, наслаждаюсь.

Так и тут: если ваш газ станет «некоррупционным» и будет моему клану приносить, по некоторым слухам, по двадцать баксов с каждой тысячи кубов, — тогда и поговорим. Тогда и будем снимать эти «двадцать с тысячи» с украинского плательщика. А пока, за нежеланием русских сдаваться, приходится с болью в сердце грабить свое население, которому, в общем, не привыкать…

Вам квитанция!

Тут следует сказать вот что.

Русским — до фиолетового фонаря на то, закупает ли их газ Порошенко у них напрямую или, допустим, через Словакию. И тот факт, что Украина перестала напрямую брать российский газ в ноябре 2015 года, начав потихоньку оприходовать его через посредников в ЕС, Россию особо не волновало.

Просто потому что тот же «Газпром», безусловно, — организация не всегда объяснимая, но дойти до такой степени маразма, чтобы начинать волноваться, кто конкретно ей заплатит за газ: украинцы, поляки или словаки, — она еще не додумалась.

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У «Газпрома» других забот хватает: о будущем надо беспокоиться, «потоки» строить, а до 2019 года, когда транзитный договор с этим чудо-лимитрофом закончится, можно и «на одной ноге достоять».

Но это так, лирическое отступление.

А «стучал» в окно к Петру Алексеевичу так-то не Путин и даже не «Газпром». Тут пан Порошенко немного погорячился.

Стучался к нему Стокгольмский арбитраж — который Киев, как известно каждому «политическому украинцу», у Москвы безоговорочно выиграл. Так вот, Петр Алексеевич, это вам — тук-тук! — как раз выигрышную квитанцию принесли.

Согласно которой вы должны русским в качестве «моральной компенсации» сначала два с небольшим миллиарда долларов занести. Ну, так, чисто чтоб им обидно не было.

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А потом еще в течение пары лет — как раз до окончания договора — должны у них минимально по пять миллионов кубометров каждый год покупать. Причем, по тому самому принципу «бери или плати», который вы, как уже доложили своим гражданам, отменили. И по ценам спотового рынка, которые сейчас, извините, так уж сложилось с ОПЕК и нефтянкой, как бы немного растут.

Так вот, это к вам приставы, скорее всего. Из Стокгольма. Со стуком. Уважают, значит.

А Путин — Путин к вам не стучит, нет. Путин, есть такое ощущение, — с вас, как говорят в чудесном южнорусском городе Одесса, — тупо смеется.