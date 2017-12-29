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Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн

    18:07  29 Декабря 2017  /обновлено: 18:07  29 Декабря 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн

    Дамаск, 29 декабря. Российские военнослужащие присутствуют при сдаче боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-западе провинции Дамаск.

    В районе Бейт-Джинн продолжается эвакуация боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщают источники в Сирии. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил с места событий, что за соблюдением режима перемирия в данном районе наблюдают сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Ранее сообщалось, что Дамаск направил в Бейт-Джинн пять автобусов для эвакуации первой партии исламистов в провинцию Идлиб. Боевики «Джебхат ан-Нусра» решили сдаться правительственным войскам после понесенных тяжелых потерь. Командование САА предложило джихадистам сдаться или быть уничтоженными.  Отмечается, что террористы долгое время контролировали «карман» Бейт-Джинн в районе Голанских высот, пользуясь поддержкой Израиля.

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн

    Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #дамаск #саа #джебхат ан-нусра #бейт-джинн
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