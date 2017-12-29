Сирия: военнослужащие РФ обеспечивают безопасность вывода боевиков из Бейт-Джинн

Дамаск, 29 декабря. Российские военнослужащие присутствуют при сдаче боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 на юго-западе провинции Дамаск.

В районе Бейт-Джинн продолжается эвакуация боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), сообщают источники в Сирии. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сообщил с места событий, что за соблюдением режима перемирия в данном районе наблюдают сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее сообщалось, что Дамаск направил в Бейт-Джинн пять автобусов для эвакуации первой партии исламистов в провинцию Идлиб. Боевики «Джебхат ан-Нусра» решили сдаться правительственным войскам после понесенных тяжелых потерь. Командование САА предложило джихадистам сдаться или быть уничтоженными. Отмечается, что террористы долгое время контролировали «карман» Бейт-Джинн в районе Голанских высот, пользуясь поддержкой Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.