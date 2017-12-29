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Захарова объяснила, почему не следит за ростом биткоина
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    Захарова объяснила, почему не следит за ростом биткоина

    16:55  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  29 Декабря 2017
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    Захарова объяснила, почему не следит за ростом биткоина

    Москва, 29 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у нее сбережений в биткоинах. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

    «Я за ростом биткоинов не слежу. Как и все, регулярно об этом читаю, но не являюсь лицом заинтересованным - у меня биткоинов нет», — сказала Захарова.

    Стоит отметить, что курс самой популярной в мире криптовалюты в этом году не раз бил рекорды. Последний максимум биткоин установил 17 декабря, когда на торгах за него давали 20 тысяч долларов. Неделю назад биткоин за сутки подешевел почти на 20%, до 2,5 тысяч долларов. За последующие четыре дня валюта отыграла это падение, в настоящее время курс биткоина находится в районе 15 тысяч долларов.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #захарова #мид рф #биткоин
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