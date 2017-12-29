Украина покупает добытый в стране уголь по цене импортного — СМИ

Киев, 29 декабря. Жители Украины с легкой руки правительства будут покупать добытый в стране уголь по цене импортного.

Решение о добавке к стоимости топлива его виртуальной доставки из порта в Роттердаме одобрила национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Таким образом, цены на электроэнергию для промышленности и населения вырастут на 16 %.

Увеличение цены на электроэнергию по формуле Роттердам+ в нацкомиссии объяснили тем, что уголь подорожал почти в три раза, и сейчас составляет более 83 долларов за тонну.

Однако украинские СМИ указывают и на коррупционную схему, по которой компания ДТЭК, олигарха Рината Ахметову, являющаяся самым большим поставщиком угля на украинские ТЭС, обогатится, продавая стране отечественный уголь по цене импортного.

По их данным, ДТЭК оказывала давление на кабмин, чтобы тот принял формулу «Роттердам +». А мотив у нее при этом был один: цена позволит бесперебойно поставлять уголь, однако реальное положение дел показывает, что без нового повышения цены на электроэнергию у нас снова не хватит угля, пишет «Политнавигатор».

Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус даже подсчитал, что благодаря повышению тарифов по формуле«Роттердам +» ДТЭК получит дополнительных 12,5 млрд грн.

При этом он задается вопросом, давно ли и на сколько поднималась зарплата шахтерам, добывающим уголь.