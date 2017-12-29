Алеппо: курды подготовили новый отряд бойцов SDF в Манбидже

Алеппо, 29 декабря. 210 курдских бойцов завершили обучение и вступили в ряды «Сирийских демократических сил».

Медиа-крыло оппозиционного альянса «Сирийские демократические силы» сообщило о завершении подготовки пополнения курдского ополчения. Отмечается, что курды прошли полный курс подготовки в населенном пункте Манбидж на севере провинции Алеппо.

Эксперты информируют, что курды сейчас ведут активный набор в ряды «Сирийских демократических сил» ввиду серьезной угрозы со стороны Турции и протурецких боевиков. Анкара ранее заявила о готовности начать военную операцию против курдов в районе кантона Африн.

Источники в Алеппо неоднократно сообщали, что курдские вербовщики используют силовые методы при наборе новобранцев. Молодые люди, уклоняющиеся от мобилизации, попадают под арест. С этим связан ряд народных выступлений против «Сирийских демократических сил» в северных регионах Алеппо.