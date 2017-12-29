Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама
Украина
Два американских судна с углем прибыли в порт Одессы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Два американских судна с углем прибыли в порт Одессы

    16:33  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:35  29 Декабря 2017
    443

    Два американских судна с углем прибыли в порт Одессы

    Одесса, 29 декабря. Два американских корабля, которые привезли на Украину 133 тыс. тон угля, прибыли в пятницу в порт Одессы.

    Это последняя партия угля из США в этом году. Сырье предназначено для компании «Центрэнерго» и частного холдинга ДТЭК. В настоящее время проводятся работы по разгрузке кораблей.

    Напомним, что ранее украинские власти перекрыли железную дорогу, по которой уголь доставлялся из Донбасса, объявив тем самым экономическую блокаду восточному региону. Чтобы решить проблему возникшего в результате этих действий энергетического кризиса, Украине пришлось покупать уголь у других стран. Выбор пал на Южноафриканскую республику и США.

    Отметим, что стоимость импортного угля оказалась намного выше, чем стоимость антрацита из Донбасса в виду дополнительных расходов на доставку. Кроме того, последняя партия американского угля содержала повышенное содержание серы, что делает сырье опасным для людей и окружающей среды.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #украина #одесса #уголь #корабли
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        328
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        4891
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        841
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        3687