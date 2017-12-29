Два американских судна с углем прибыли в порт Одессы

Одесса, 29 декабря. Два американских корабля, которые привезли на Украину 133 тыс. тон угля, прибыли в пятницу в порт Одессы.

Это последняя партия угля из США в этом году. Сырье предназначено для компании «Центрэнерго» и частного холдинга ДТЭК. В настоящее время проводятся работы по разгрузке кораблей.

Напомним, что ранее украинские власти перекрыли железную дорогу, по которой уголь доставлялся из Донбасса, объявив тем самым экономическую блокаду восточному региону. Чтобы решить проблему возникшего в результате этих действий энергетического кризиса, Украине пришлось покупать уголь у других стран. Выбор пал на Южноафриканскую республику и США.

Отметим, что стоимость импортного угля оказалась намного выше, чем стоимость антрацита из Донбасса в виду дополнительных расходов на доставку. Кроме того, последняя партия американского угля содержала повышенное содержание серы, что делает сырье опасным для людей и окружающей среды.