Захарова объяснила, почему Саакашвили — позор украинского народа и проблема грузинского

Москва, 29 декабря. Ситуация вокруг бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является позором для украинского народа. В то же время это и проблема для народа Грузии, ведь по поведению опального политика судят обо всех грузинах. Таким мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа», — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью «Комсомольской правде».

Захарова отметила, что Саакашвили в настоящее время является одним из самых известных представителей Грузии в мире. И его «неадекватное поведение» таким образом бросает тень на весь грузинский народ.

Напомним, Саакашвили вновь привлек к себе внимание мировой общественности в начале декабря, когда украинские власти попытались задержать политика в рамках уголовного дела о содействии организованной преступности. 5 декабря его сначала с трудом задержали сотрудники СБУ, а вскоре освободили сторонники-оппозиционеры.

Вновь экс-президента Грузии арестовали только 8 декабря, хотя ранее украинская прокуратура дала ему 24 часа, чтобы сдаться полиции. Впрочем, суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры и оставил Саакашвили на свободе.