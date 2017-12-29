Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пьяный житель Великих Лук зарезал женщину и попытался убить ее дочь и сожителя
Политика
Захарова объяснила, почему Саакашвили — позор украинского народа и проблема грузинского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Захарова объяснила, почему Саакашвили — позор украинского народа и проблема грузинского

    16:56  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:57  29 Декабря 2017
    701

    Захарова объяснила, почему Саакашвили — позор украинского народа и проблема грузинского

    Москва, 29 декабря. Ситуация вокруг бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили является позором для украинского народа. В то же время это и проблема для народа Грузии, ведь по поведению опального политика судят обо всех грузинах. Таким мнением поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова. 

    «Это позор для украинского народа: человек пришлый стоит у руля политических процессов и дестабилизирует ситуацию, занимается грязными играми, занимается только разрушением. Это еще и проблема грузинского народа», — рассказала представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью «Комсомольской правде».  

    Захарова отметила, что Саакашвили в настоящее время является одним из самых известных представителей Грузии в мире. И его «неадекватное поведение» таким образом бросает тень на весь грузинский народ.

    Напомним, Саакашвили вновь привлек к себе внимание мировой общественности в начале декабря, когда украинские власти попытались задержать политика в рамках уголовного дела о содействии организованной преступности. 5 декабря его сначала с трудом задержали сотрудники СБУ, а вскоре освободили сторонники-оппозиционеры.

    Вновь экс-президента Грузии арестовали только 8 декабря, хотя ранее украинская прокуратура дала ему 24 часа, чтобы сдаться полиции. Впрочем, суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры и оставил Саакашвили на свободе.    

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        500
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        6347
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        1109
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        4278