ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

Был ли 2017 год простым для нас — редакции Федерального агентства новостей? Вряд ли. Но был ли он интересным и плодотворным? Вне всяких сомнений!

С этого года ФАН входит в топ-20 крупнейших русскоязычных СМИ, ведь наша аудитория составляет около десяти миллионов уникальных посетителей в месяц. И этот успех пришлось признать даже самым яростным конкурентам и независимым аудиторам.

В ноябре Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре и было удалено из новостного агрегатора Google. Однако ФАН поддержали многие СМИ, политики и государственные деятели. А вмешательство РКН, ФАС и МИД заставили Google отступить. Трансляция наших новостей через GoogleNews продолжается.

В 2017 году мы остались лидерами среди российских СМИ и одними из мировых лидеров по объему и оперативности освещения конфликта в Сирии. Журналисты ФАН Кирилл Романовский, Степан Яцко и Роман Мартынович совершили серию рискованных командировок, в которых снимали для наших зрителей и читателей уникальные репортажи, в том числе — прямо с передовой.

Мировую общественность потряс эпизод, запечатленный телеканалом RT в районе Дамаска Джобар. На видео Кирилл Романовский и Степан Яцко под шквальным огнем террористов оказывают первую помощь раненым военнослужащим сирийской правительственной армии. Действия наших корреспондентов позволили спасти по меньшей мере пять жизней.

На Украине наши журналисты попали под давление разнузданной антироссийской истерии. Но, несмотря на это, Игорю Петрашевичу удалось девять месяцев проработать в Киеве, присылая в редакцию объективные и честные репортажи. В ноябре наш коллега был арестован сотрудниками СБУ и обвинен в антиукраинской деятельности, фактически, за то, что не согласовывал свои материалы с местными властями. Огласка происшествия заставила спецслужбы Украины вернуть Игоря Петрашевича в Россию живым и невредимым. И сам факт успешной и продолжительной работы нашего коллеги мы записываем себе в актив.

Но все это могло быть лишено всякого смысла. Если бы не ВЫ — наши читатели и зрители. Именно для вас мы стараемся быть лучше и интереснее, для вас наши корреспонденты работают по всему миру, а новостная лента обновляется 24 часа в сутки.

С Новым годом, дорогие наши читатели! Здоровья и только хороших новостей!