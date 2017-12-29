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ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее
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    ФАН поздравляет читателей и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

    17:15  29 Декабря 2017
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    ФАН подводит итоги уходящего года и обещает: в Новом 2018-м будет еще интереснее

    Был ли 2017 год простым для нас — редакции Федерального агентства новостей? Вряд ли. Но был ли он интересным и плодотворным? Вне всяких сомнений!

    С этого года ФАН входит в топ-20 крупнейших русскоязычных СМИ, ведь наша аудитория составляет около десяти миллионов уникальных посетителей в месяц. И этот успех пришлось признать даже самым яростным конкурентам и независимым аудиторам.

    В ноябре Федеральное агентство новостей подверглось политической цензуре и было удалено из новостного агрегатора Google. Однако ФАН поддержали многие СМИ, политики и государственные деятели. А вмешательство РКН, ФАС и МИД заставили Google отступить. Трансляция наших новостей через GoogleNews продолжается.

    В 2017 году мы остались лидерами среди российских СМИ и одними из мировых лидеров по объему и оперативности освещения конфликта в Сирии. Журналисты ФАН Кирилл Романовский, Степан Яцко и Роман Мартынович совершили серию рискованных командировок, в которых снимали для наших зрителей и читателей уникальные репортажи, в том числе — прямо с передовой.

    Мировую общественность потряс эпизод, запечатленный телеканалом RT в районе Дамаска Джобар. На видео Кирилл Романовский и Степан Яцко под шквальным огнем террористов оказывают первую помощь раненым военнослужащим сирийской правительственной армии. Действия наших корреспондентов позволили спасти по меньшей мере пять жизней.

    Евгения Исаева — корреспондент ФАН

    На Украине наши журналисты попали под давление разнузданной антироссийской истерии. Но, несмотря на это, Игорю Петрашевичу удалось девять месяцев проработать в Киеве, присылая в редакцию объективные и честные репортажи. В ноябре наш коллега был арестован сотрудниками СБУ и обвинен в антиукраинской деятельности, фактически, за то, что не согласовывал свои материалы с местными властями. Огласка происшествия заставила спецслужбы Украины вернуть Игоря Петрашевича в Россию живым и невредимым. И сам факт успешной и продолжительной работы нашего коллеги мы записываем себе в актив.

    Но все это могло быть лишено всякого смысла. Если бы не ВЫ — наши читатели и зрители. Именно для вас мы стараемся быть лучше и интереснее, для вас наши корреспонденты работают по всему миру, а новостная лента обновляется 24 часа в сутки.

    С Новым годом, дорогие наши читатели! Здоровья и только хороших новостей!

    Автор: редакция ФАН
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #фан #федеральное агентство новостей #новый год 2018
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