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МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на Играх-2018
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    МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на Играх-2018

    16:46  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  29 Декабря 2017
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    МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на Играх-2018

    Москва, 29 декабря. Международный олимпийский комитет утвердил эскиз формы российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане, заявила основатель официального экипировщика Олимпийского комитета России компании ZA SPORT Анастасия Задорина.

    «Да, МОК подтвердил нам эскизы «нейтральной» формы», — цитирует источники «Интерфакс».

    По словам представителей ZA SPORT, дизайн одежды остается прежним, однако на ней были исключены изображения российского флага, герба, а также знака ОКР, как этого требовали в Международном олимпийском комитете.

    МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на Играх-2018

    «Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — пояснила основатель бренда.

    Она добавила, что болельщики смогут купить эту же форму, но уже с триколором: на них ограничения МОК не распространяются.

    Автор: Катерина Тимошенская
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