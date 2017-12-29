МОК утвердил эскиз формы российских спортсменов на Играх-2018

Москва, 29 декабря. Международный олимпийский комитет утвердил эскиз формы российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в 2018 году в Пхенчхане, заявила основатель официального экипировщика Олимпийского комитета России компании ZA SPORT Анастасия Задорина.

«Да, МОК подтвердил нам эскизы «нейтральной» формы», — цитирует источники «Интерфакс».

По словам представителей ZA SPORT, дизайн одежды остается прежним, однако на ней были исключены изображения российского флага, герба, а также знака ОКР, как этого требовали в Международном олимпийском комитете.

«Согласно требованиям, мы поставили на одежду логотип OAR — Olympic Athlet from Russia, разработанный МОК», — пояснила основатель бренда.

Она добавила, что болельщики смогут купить эту же форму, но уже с триколором: на них ограничения МОК не распространяются.