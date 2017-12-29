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США вооружат двух соседей России ракетами класса «воздух-воздух»
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    США вооружат двух соседей России ракетами класса «воздух-воздух»

    16:30  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:49  29 Декабря 2017
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    США вооружат двух соседей России ракетами класса «воздух-воздух»

    Вашингтон, 29 декабря. Командование Военно-воздушных сил США подписало контракт с компанией Raytheon на производство ракет класса «воздух-воздух», которые будут поставляться в 10 стран мира, в том числе в соседям России — Польше и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

    Сумма сделки составила 634,2 миллиона долларов. Контракт подразумевает производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также поставки запчастей и телеметрического оборудования.

    Ракеты предназначены для союзников США, в число которых вошли Польша, Япония, Южная Корея, Марокко, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар. Контракт будет полностью выполнен до 31 января 2020 года.

    Стоит отметить, что ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух» предназначены для поражения летающих объектов за пределами прямой видимости цели.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #пентагон #ракеты
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