США вооружат двух соседей России ракетами класса «воздух-воздух»

Вашингтон, 29 декабря. Командование Военно-воздушных сил США подписало контракт с компанией Raytheon на производство ракет класса «воздух-воздух», которые будут поставляться в 10 стран мира, в том числе в соседям России — Польше и Японии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Сумма сделки составила 634,2 миллиона долларов. Контракт подразумевает производство усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 AMRAAM, а также поставки запчастей и телеметрического оборудования.

Ракеты предназначены для союзников США, в число которых вошли Польша, Япония, Южная Корея, Марокко, Индонезия, Румыния, Испания, Турция, Бахрейн и Катар. Контракт будет полностью выполнен до 31 января 2020 года.

Стоит отметить, что ракеты AIM-120 AMRAAM класса «воздух-воздух» предназначены для поражения летающих объектов за пределами прямой видимости цели.