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Москва напомнила Лондону о романе Оруэлла «1984» в ответ на угрозы в адрес Twitter
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    Москва напомнила Лондону о романе Оруэлла «1984» в ответ на угрозы в адрес Twitter

    16:29  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:30  29 Декабря 2017
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    Москва напомнила Лондону о романе Оруэлла «1984» в ответ на угрозы в адрес Twitter

    Москва, 29 декабря. Российское посольство в Лондоне напомнило о романе Оруэлла «1984» в ответ на угрозы депутата палаты общин Дамиана Коллинса в адрес Twitter и Facebook.

    О намерении Коллинса подвергнуть санкциям Facebook и Twitter, если компании будут мешать в расследовании якобы имевшего место вмешательства России в референдум по Brexit, сообщило ранее британское издание The Guardian.

    На официальной странице российского посольства в Twitter дипломаты разместили фото со статьей, в которой рассказывалось об инициативе депутата, и напомнили Дамиану Коллинсу, сославшись на известный роман Джорджа Оруэлла, что сейчас не 1984 год.

    «Придумывайте фейковые доказательства или столкнетесь с санкциями. Дамиан Коллинс, сейчас 2017 год, а не 1984-й», — говорится в сообщении посольства.

    Как сообщала газета The Guardian, Коллинс дал руководству социальных сетей 18 дней для предъявления доказательств «вмешательства» России в проведение референдума по поводу выхода Великобритании из Евросоюза.

    Напомним, ряд западных государств регулярно выдвигает обвинения в адрес России, считая, что она якобы «повлияла» на результаты их внутренних политических процессов. Так, США усматривают некий «российский след» в процессе выборов американского президента в 2016 году.

    Официальные представители России неоднократно опровергали подобные заявления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что такие обвинения голословны. О том, что никаких фактов, подтверждающих якобы имевшее место вмешательство России в политические процессы США, Франции, Великобритании и Германии, нет, говорил также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #великобритания #brexit #twitter #facebook
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