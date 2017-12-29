Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах-2018

Москва, 29 декабря. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского кандидатом на пост президента России. Отметим, что Жириновский стал первым официальным кандидатом на выборы-2018, говорится в постановлении ЦИК в пятницу, 29 декабря.

Ранее в пресс-службе ЦИК сообщили, что документы для регистрации Жириновского кандидатом на выборах президента РФ поступили в Центризбирком. После приема документов у ведомства было десять дней для принятия решения.

Напомним, что выборы главы государства пройдут 18 марта 2018 года. Официальный старт предвыборной кампании начался 18 декабря.

Напомним, что ЦИК РФ предостерег кандидатов от подделки подписей избирателей. Есть статья УК, это статья 142, часть 2, которая предполагает за подделку подписей избирателей наказание на срок до 3 лет, заявил представитель ЦИК Николая Булаев.