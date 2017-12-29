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Опубликовано видео нападения на коптскую церковь в Каире
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    Опубликовано видео нападения на коптскую церковь в Каире

    16:44  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:44  29 Декабря 2017
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    Опубликовано видео нападения на коптскую церковь в Каире

    Каир, 29 декабря. В глобальной Сети появилась видеозапись нападения неизвестных на церковь Мар-Мина под Каиром.

    МВД Египта сообщило, что пятеро неизвестных совершили нападение на коптскую церковь Мар-Мина, расположенную около Каира. Атаке воспрепятствовали местные полицейские, после чего завязалась перестрелка.

    Трое нападавших, включая террориста-смертника, были ликвидированы. По предварительным данным погибли не менее девяти человек, еще десять получили ранения. Среди погибших четыре полицейских, которые охраняли церковь.

    Фрагмент нападения сумели зафиксировать на камеру мобильного телефона местные жители.

    Автор: Алексей Громов
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    #террористы #нападение #египет #каир
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