Сирия: САА пустила журналистов ФАН в освобожденный Мугр аль-Мир

Из анклава в окрестностях населенного пункта Бейт-Джинн начался вывоз боевиков. Отдельные незаконные вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие, однако, как известно на данный момент, всё проходит в рамках соглашения.

Между тем, подразделения сирийской армии пустили прессу в Мугр аль-Мир, контроль над которым был установлен ранее. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в освобождённом городе.

Как следует из видеозаписи, присланной в редакцию, город сильно пострадал во время ожесточенных боёв. Боевики и сирийская армия разменивались мощными артиллерийскими ударами. Укрепления террористов уходят глубоко под землю, в результате чего сирийцам приходилось тяжело в процессе освобождения местности.

Длительность боев за Бейт-Джинн вызвана ещё тем, что в этом районе расположена священное для друзов (одна из крупных этнических групп Сирии) место - святилище «Шейха Абдуллы», которое САА и местные проправительственные ополчения старались не задеть во время боёв.