Сирия намерена разбить «Джебхат ан-Нусру»: корреспондент ФАН снял на видео учения САА в Латакии

В северо-восточной части Латакии недалеко от границ провинций Идлиб и Хама проходят военные учения подразделений Сирийской арабской армии (САА) и союзных военизированных формирований, выступающих на стороне официального Дамаска в борьбе с террористическими организациями. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил западный регион САР, где запечатлел на видео подготовку военнослужащих войск САР и союзников.

Северная часть Латакии входит в состав так называемого «Большого Идлиба», которые также охватывает окраины соседних провинций Алеппо и Хама. Здесь находится главный территориальный анклав вооруженной оппозиции. При этом большую часть этого района занимают террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (группировка запрещена в РФ). В настоящее время правительственные войска, поддерживаемые российскими ВКС, одновременно действуют на двух ключевых направлениях — к югу от Алеппо близ Ханассера и на севере от Хамы — постепенно продвигаясь к Идлибу. Не исключено, что Латакия может стать третьим фронтом в рамках этой масштабной операции против «Ан-Нусры». Так, вблизи этого района располагается стратегически значимый оплот террористов — город Джиср Аш-Шугур.

Как отмечает наш корреспондент, в настоящее время сирийские военные совершенствуют тактику с учетом сложной географии региона, то есть в условиях реальных обстоятельств боя: отрабатываются, прежде всего, стрельба по целям, техника перемещений в условиях местности и многое другое. Важно отметить, что боевики, базирующиеся на севере Латакии, скрываются в горных районах, откуда время от времени ведут обстрелы позиций САА и мирных кварталов прифронтовых населенных пунктов.

Сирийские военные, воодушевленные победой над «Исламским государством»1 (запрещено в РФ), достигнутой благодаря ВКС РФ, полны решимости добить террористов в своей стране, подчеркивает репортер ФАН. Очевидно, что накопленный опыт существенно поможет им в противостоянии «Джебхат ан-Нусре»1 в горных районах северной Латакии и во всем «Большом Идлибе» в целом.

Между тем другие части армии САР отбили у исламистов ключевой город Абу Дали, находящийся на юге Идлиба у самой границы с Хамой. Об этом на своей странице в Twitter (@watanisy) сообщает военный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.