Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы по борьбе с фальсификацией медпродукции

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и подобными преступлениями, которые угрожают здоровью населения.

То, что документ завизирован российским лидером, следует из информации, опубликованной на официальном правовом интернет-портале РФ.

«Ратифицировать конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписанную от имени РФ в городе Москва 28 октября 2011 года», — отмечается в документе.

Документ был внесен на ратификацию в Государственную думу самим президентом Путиным в октябре 2017 года.

Госдума приняла его 15 декабря, впоследствии документ одобрили в Совете Федерации.

Конвенция определяет ответственность за фальсификацию медицинской продукции, а также подделку сопровождающей ее документации и упаковочных материалов.

Отметим, в процессе подготовки к ратификации документа в законодательство РФ были внесены изменения, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять и изымать из гражданского оборота фальсифицированную фармацевтическую и медпродукцию, а также не допускать правонарушений в этой сфере.