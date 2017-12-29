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Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы по борьбе с фальсификацией медпродукции
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    Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы по борьбе с фальсификацией медпродукции

    20:00  29 Декабря 2017
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    Путин ратифицировал конвенцию Совета Европы по борьбе с фальсификацией медпродукции

    Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом о ратификации конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и подобными преступлениями, которые угрожают здоровью населения.

    То, что документ завизирован российским лидером, следует из информации, опубликованной на официальном правовом интернет-портале РФ.

    «Ратифицировать конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, подписанную от имени РФ в городе Москва 28 октября 2011 года», — отмечается в документе.

    Документ был внесен на ратификацию в Государственную думу самим президентом Путиным в октябре 2017 года.  

    Госдума приняла его 15 декабря, впоследствии документ одобрили в Совете Федерации.

    Конвенция определяет ответственность за фальсификацию медицинской продукции, а также подделку сопровождающей ее документации и упаковочных материалов. 

    Отметим, в процессе подготовки к ратификации документа в законодательство РФ были внесены изменения, которые позволяют в кратчайшие сроки выявлять и изымать из гражданского оборота фальсифицированную фармацевтическую и медпродукцию, а также не допускать правонарушений в этой сфере.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #конвенция #се #ратификация #медицинская продукция
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