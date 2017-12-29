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Лавров скрыл от Кеосаяна имя главного «дебила» мировой политики
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    Лавров скрыл от Кеосаяна имя главного «дебила» мировой политики

    16:01  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  29 Декабря 2017
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    Лавров скрыл от Кеосаяна имя главного «дебила» мировой политики

    Москва, 29 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна о том, кто является главным «дебилом» мировой политики.

    В эфире программы «Международная пилорама» Кеосаян спросил у министра, кто на сегодняшний день является главным «дебилом» международной политики.

    «Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — сказал Лавров.

    Данный вопрос связан с инцидентом, который произошел в 2015 году на пресс-конференции Сергея Лаврова после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда многим показалось, что министр тихо произнес «дебилы», добавив нецензурное слово. Позднее данное выражение стало крылатым.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #лавров #международная пилорама
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