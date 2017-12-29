Лавров скрыл от Кеосаяна имя главного «дебила» мировой политики

Москва, 29 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос ведущего юмористической программы «Международная пилорама» Тиграна Кеосаяна о том, кто является главным «дебилом» мировой политики.

В эфире программы «Международная пилорама» Кеосаян спросил у министра, кто на сегодняшний день является главным «дебилом» международной политики.

«Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос», — сказал Лавров.

Данный вопрос связан с инцидентом, который произошел в 2015 году на пресс-конференции Сергея Лаврова после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Тогда многим показалось, что министр тихо произнес «дебилы», добавив нецензурное слово. Позднее данное выражение стало крылатым.