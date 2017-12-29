Сирия сегодня: США спасли главарей ИГ в Дейр-эз-Зоре, боевики уничтожили ТЭЦ в Хаме

Сирия сегодня, 29 декабря. США вывезли на своих вертолетах главарей ИГИЛ*1 из провинции Дейр-эз-Зор. Российские военные помогли эвакуировать больных и раненых из Восточной Гуты. Боевики обстреляли ракетами и разрушили крупную ТЭЦ в провинции Хама

США эвакуировали главарей ИГИЛ из Дейр-эз-Зора на своих вертолетах

Главарей запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ) эвакуировали из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасака на северо-востоке Сирии на американских вертолетах, принадлежащих силам возглавляемой США коалиции. Об этом сообщает сирийское правительственное агентство SANA.

По данным сирийских правительственных источников, спасение боевиков ИГИЛ было осуществлено в ночь на 28 декабря. Несколько американских вертолетов с лидерами радикальных исламистов на борту поднялись в воздух в северных районах провинции Дейр-эз-Зор, пролетели на малой высоте над лагерем «Эс-Сад» и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель, находящейся к югу от города Хасака.

Сообщается, что на борту вертолетов находились командиры ИГИЛ, ранее перешедшие на сторону так называемой оппозиции из коалиции «Сирийские демократические силы», поддерживаемой США. Дамаск утверждает, что это не первый случай спасения боевиков ИГИЛ силами США и возглавляемой ими коалиции.

Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что США только имитируют борьбу с терроризмом в Сирии, помогая скрываться боевикам ИГИЛ и прикрывая их отступление.

Россия помогла эвакуировать людей из Восточной Гуты

В районе Восточная Гута в сирийской провинции Дамаск завершен третий заключительный этап гуманитарной эвакуации, в которой активное участие приняли российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). В рамках эвакуации сотрудники ЦПВС помогли вывезти из Восточной Гуты 111 человек, в том числе 29 тяжелобольных, а также 31 заложника.

Гуманитарная акция проходила в ночь с 28 на 29 декабря при активном участии Международного комитета Красного Креста (МККК) и Сирийского арабского Красного Полумесяца под контролем сирийской армии и российских военных из ЦПВС.

Сотрудники миссий вывезли тяжело больных и заложников, остававшихся в Восточной Гуте, откуда гуманитарный конвой прибыл на территорию, которую контролирует официальный Дамаск. Безопасность в пункте прибытия конвоя обеспечивает российская военная полиция. Все вывезенные из Восточной Гуты больные и раненые доставлены в больницы Дамаска.

Эвакуации предшествовали сложные переговоры между правительством Сирии и лидерами группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующей часть Восточной Гуты. Российские военные выступили в качестве координаторов переговоров и стали гарантами безопасности для всех сторон.

По данным ООН, в Восточной Гуте до последнего времени находились около 500 человек, которым была необходима срочная медицинская помощь.

Боевики обстреляли и разрушили крупную ТЭЦ в провинции Хама

Остающиеся в Сирии террористы обстреляли теплоэлектростанцию «Зара» в провинции Хама. В результате обстрела ТЭЦ выведена из строя. Об этом сообщает министерство энергетики Сирии.

Как сообщили в Дамаске, вооруженные группировки атаковали электростанцию «Зара» в провинции Хама, повергнув ее ракетному обстрелу.

«В результате обстрела ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб», — заявили в министерстве энергетики Сирии.

Сообщается, что из-за повреждения ТЭЦ вынужденно будет увеличено время отключения электроэнергии в некоторых сирийских населенных пунктах. Ограничения на поставки электричества коснутся городов на сирийском побережье, на севере и в центральной части Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.