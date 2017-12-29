ВКС РФ на базе «Хмеймим» применяют в Идлибе тактику «егеря и охотника»

Хмеймим, 29 декабря. Российская военная авиация практически непрерывно находится в небе провинции Идлиб.

Сирийские военные источники сообщают, что ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии в провинции Идлиб, значительная часть которой захвачена боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Авиация уничтожает укрепленные пункты, базы и огневые точки террористов, ликвидируя их маршруты снабжения.

Отмечается, что вначале в небе появляются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, базирующиеся в Хмеймиме, и проводят разведку местности. Самолеты ДРЛО сканируют данные радиообмена боевиков и оперативно передают на базу информацию о местонахождении исламистов.

Штаб авиационной группировки анализирует полученную информацию и выдает решения на нанесение ударов по первоочередным целям. После этого в воздух поднимаются штурмовики и бомбардировщики.

1 Организация запрещена на территории РФ.