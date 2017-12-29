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ВКС РФ на базе «Хмеймим» применяют в Идлибе тактику «егеря и охотника»
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    ВКС РФ на базе «Хмеймим» применяют в Идлибе тактику «егеря и охотника»

    16:07  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:07  29 Декабря 2017
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    ВКС РФ на базе «Хмеймим» применяют в Идлибе тактику «егеря и охотника»

    Хмеймим, 29 декабря. Российская военная авиация практически непрерывно находится в небе провинции Идлиб.

    Сирийские военные источники сообщают, что ВКС РФ обеспечивают продвижение сирийской армии в провинции Идлиб, значительная часть которой захвачена боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Авиация уничтожает укрепленные пункты, базы и огневые точки террористов, ликвидируя их маршруты снабжения.

    Отмечается, что вначале в небе появляются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50, базирующиеся в Хмеймиме, и проводят разведку местности. Самолеты ДРЛО сканируют данные радиообмена боевиков и оперативно передают на базу информацию о местонахождении исламистов.

    Штаб авиационной группировки анализирует полученную информацию и выдает решения на нанесение ударов по первоочередным целям. После этого в воздух поднимаются штурмовики и бомбардировщики.

    ВКС РФ на базе «Хмеймим» применяют в Идлибе тактику «егеря и охотника»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра #а-50
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