«Сигнал великой державы»: западные СМИ о формировании постоянной группировки войск РФ в Сирии

Москва, 29 декабря. На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале формирования постоянной группировки на российских военных базах Тартус и Хмеймим в Сирии. Западные СМИ назвали такое решение Москвы «сигналом великой державы».

Создание постоянной группировки российских военных в Сирии проходит в рамках официальных соглашений между Россией и САР. Согласно документу, подписанному в январе прошлого года, РФ получает в безвозмездное пользование земельные участки в Тартусе и Хмеймиме, а также акваторию порта в Тартусе на 49 лет с правом автоматического продления соглашения на 25-летний срок.

26 декабря Совет Федерации ратифицировал протокол, который расширяет до полноценной военно-морской базы Тартус, ранее являвшийся пунктом материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

По мнению научного сотрудника Датского института международных исследований, DIIS, Флемминга Сплидсбуэля, договор России с Сирией напоминает советский период, когда базы СССР находились в разных странах мира, пишет датское издание DR.

«Это примерно то, что Россия теперь может показать в Сирии. Это сигнал великой державы», — отметил Спидсбуэль.

Эксперт отметил, что, сохранив присутствие в Сирии, Россия сможет поддержать тесные политические и военные связи с САР. Кроме того, таким образом Москва сможет доказать свое намерение разрешить конфликт на Ближнем Востоке мирным путем. Как считает Спидсбуэль, это будет возможно, если постоянная группировка российских военных, находясь в САР, не будет втянута в местные конфликты.

Напомним, 11 декабря в связи с разгромом основных сил террористической организации ИГ1 (запрещена в России) президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск из Сирии. При этом военные базы РФ в Тартусе и Хмеймиме продолжают действовать.

1 Организация запрещена на территории РФ.