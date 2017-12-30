Война в Сирии: итоги 2017 года

Битва за Пальмиру В конце 2016 года террористы «Исламского государства»1 совершили мощный прорыв линии обороны Сирийской арабской армии на востоке провинции Хомс. По меньшей мере пять тысяч террористов смогли вновь установить контроль над городом Пальмира и отбросить сирийские войска вглубь провинции Хомс – к авиабазе Т4 близ города Тияс. Военная операция против боевиков на этом направлении требовала решительных мер. Под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и при личном контроле министра обороны Сергея Шойгу был разработан план освобождения Пальмиры посредством наступления широким фронтом с максимальной зачисткой господствующих высот. Кроме того, в штаб сирийских сил были направлены российские военные советники, которые обучали солдат и консультировали сирийский генералитет по вопросам ведения боя. Обученный российскими специалистами Пятый штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии принял деятельное участие в освобождении территории Пальмиры от ИГИЛ1. В течение трех последующих месяцев сирийские войска при поддержке ВКС России вели контрнаступление на позиции «Исламского государства». 2 марта 2017 года Пальмира была вновь освобождена силами 5-го корпуса, «Сил Тигра» и новых подразделений спецназа «Щит» и «Охотники на ИГИЛ». А в течении апреля и мая под контроль сирийской армии перешли нефтяные месторождения Пальмиры – благодаря поддержке ВКС удалось установить контроль над нефтяными полями Аш-Шаир, Джихар, Хайян и Мазрур, ресурсы которых использовались террористами для контрабандной перекачки «черного золота».

Освобождение провинции Алеппо После того, как сирийские правительственные силы смогли освободить город Алеппо от террористов «Джебхат ан-Нусры»1, встал вопрос об освобождении территории всей провинции Алеппо от террористических группировок. К началу 2017 года террористы «Исламского государства» удерживали значительную часть провинции. На севере, благодаря усилиям вооруженных сил Турции в ходе военной операции «Щит Евфрата», удалось отрезать террористов от сирийско-турецкой границы. Вновь применяя тактику наступления широким фронтом, которая успешно показала себя под Пальмирой, подразделения сирийской армии при поддержке ВКС России смогли выбить террористов из города Дейр-Хафир, вспороть оборону ИГИЛ в районе города Аль-Баб и выйти к западному берегу реки Евфрат.

Битва за Акербат Угроза для Пальмиры и ее нефтяных полей сохранялась еще долгое время: террористы «Исламского государства» продолжали атаки на позиции сирийской армии с севера провинции Хомс. Новым центром боевиков стал город Акербат на границе провинций Хама и Хомс: туда перебрасывались элитные отряды ИГИЛ из Ракки, которую на тот момент осаждали курдские отряды при поддержке США, а также из Ирака, где самопровозглашенный халифат уже потерпел поражение в Мосуле. Террористы были оснащены современным оружием американского производства, тепловизорами и совершали нападения с помощью беспилотников, пытаясь уничтожить сирийскую инфраструктуру. Под руководством командующего группировки российских сил в Сирии, генерал-полковника Сергея Суровикина, район Акербата подвергался массированным ударам крылатыми ракетами морского и подводного базирования «Калибр». Однако правительственные силы долго не могли начать наземную операцию против террористов. Только к концу лета 2017 года, благодаря поддержке ВКС России и зачистке районов провинции Алеппо, сирийские войска смогли отрезать Акербат от остальной территории, подконтрольной боевикам, сформировать «котел» и освободить цитадель террористов 2 сентября 2017 года.

Битва за Ракку Тем временем, международная коалиция во главе с США при посредничестве курдско-арабской коалиции «Демократические силы Сирии» вела боевые действия против ИГИЛ на восточном берегу реки Евфрат. В ходе операции «Гнев Евфрата», начатой в апреле-мае 2017 года, курдские подразделения вели бои с боевиками самопровозглашенного халифата в провинции Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор. Осада и штурм города Ракка, официально считавшегося столицей террористов ИГИЛ, заняла пять месяцев, за которые американские самолеты буквально сравняли город с землей. После зачистки провинции Ракка, курдские отряды под началом США двинулись в провинцию Дейр-эз-Зор, где смогли занять ключевые нефтяные месторождения Аль-Омар, Аль-Танак, Табия и Аль-Эзба.

Битва за Дейр-эз-Зор Город Дейр-эз-Зор, находившийся в полной блокаде террористов ИГИЛ на протяжении трех лет, к сентябрю 2017 года держался из последних сил. Анклав сирийского гарнизона под руководством генерал-майора Республиканской гвардии Иссама Захреддина был рассечен надвое террористами: снабжение и помощь солдатам и мирным жителям доставлялось в основном по воздуху. Освобождение Акербата и города Ас-Сухна на шоссе Пальмира – Дейр-эз-Зор позволило сирийской армии направить силы для освобождения блокированного города. После массированного удара крылатыми ракетами «Калибр» с борта российского фрегата «Адмирал Эссен» 8 сентября правительственные войска САР начали операцию по деблокированию Дейр-эз-Зора. Штурмовые отряды после ожесточенных боев прорвали блокаду ИГИЛ 9 сентября, а к ноябрю бои в Дейр-эз-Зоре были окончены.

Победа над «Исламским государством» Полная зачистка провинции Дейр-эз-Зор и ее административного центра от террористов ИГИЛ заняла без малого три месяца. За это время сирийские войска при активном участии ВКС России взяли штурмом основные места пребывания террористов – в частности, города Меядин и Абу-Кемаль, которые оставались последними форпостами ИГИЛ на территории провинции. К 6 декабря боевики исламского государства потерпели полное поражение и потеряли все свои территории. В этот же день министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном разгроме боевиков террористической группировки «Исламское государство» на западном и восточном берегах реки Евфрат. Как заявил Владимир Путин, в районе сирийской пустыни могут сохраняться отдельные очаги сопротивления боевиков, однако в целом работа на данной территории завершена. 11 декабря президент России лично посетил авиабазу «Хмеймим» в сирийской Латакии. На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе значительной части российской группировки войск из Сирии. Путин заявил, что за два с небольшим года ВКС совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов «Исламское государство». Президент России подчеркнул, что теперь в Сирии созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.