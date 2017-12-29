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Украина
Украинская фирма выгнала маркетолога за «сепаратистский отпуск» в Геленджике
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    Украинская фирма выгнала маркетолога за «сепаратистский отпуск» в Геленджике

    16:46  29 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  29 Декабря 2017
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    Украинская фирма выгнала маркетолога за «сепаратистский отпуск» в Геленджике

    Киев, 29 декабря. Киевская компания выгнала своего маркетолога за «сепаратисткий» отдых в России. Об инциденте сообщил в своем Facebook журналист Андрей Манчук.

    По его словам, в конце лета женщина вместе с матерью по традиции поехала отдыхать к родственникам в город Геленджик, а вернувшись домой, выложила в Instagram «обычные в таких случаях фотографии с пляжами и горами».

    Однако руководство компании снимков ее российского отдыха не оценило и вызвало на ковер. Начальник заявил ей, что посещение курорта якобы подрывает авторитет фирмы, и за такое непременно следует наказать. В ответ маркетолог заметила, что в Геленджик ездит отдыхать каждый год, и это никогда не вызывало проблем.

    «Поездки в Россию никем не запрещены… что, в конце концов, фирма активно работает в официально запрещенном в Украине «ВКонтакте», который признан опасной преступной террористической сетью — и на ее авторитете это никак не сказалось», — добавил журналист.

    Однако после этого киевлянку уволили. Более того, как отметил Манчук, ее бывшие коллеги в рабочем паблике в соцсетях стали распространять информацию о том, что женщину уволили за поддержку сепаратизма.

    И это при том, что, по словам Манчука, женщина является абсолютно аполитичным человеком.

    «Я, правда, не знаю, поддерживала ли она Евромайдан, но это не имеет никакого значения, поскольку пост вовсе не про злорадство», — заметил он.

    Отметим, что на плачевную ситуацию с нарушениями прав человека на Украине не раз указывали не занимающиеся пропагандой общественники и журналисты этой страны.

    В частности, о борьбе с «бытовыми сепаратистами», самосудах над ними, лишениях их работы с удовольствием рассказывал один из лидеров украинского националистического движения «С14» (организация запрещена в РФ) Евгений Карась.

    В ходе беседы с изданием «ЛІГА.Новости» неонацист рассказал о деятельности своей организации.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #отдых #увольнение #сепаратизм
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