Путин поздравил американцев с Новым годом в трейлере сериала «Черное зеркало»

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин обратился к жителям США в новом тизере-трейлере популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало». В представленном ролике собраны все самые громкие новости уходящего года.

В двухминутном видео под песню шведской группы ABBA «Happy New Year» события последних трех сезонов сериала перемешаны с реальными событиями 2017 года. В частности, на кадрах были показаны роботы, все больше походящие на реальных людей, фейковые новости, марш националистов в Шарлоттсвилле. На кадрах можно увидеть американских политиков и даже президента России Владимира Путина, выступающего с традиционным новогодним обращением.

«Уважаемые американцы. Будущее ярче, чем когда-либо», — заявил российский лидер.

Отметим, что четвертый сезон «Черного зеркала» уже доступен на потоковом стриминге Netflix. Он состоит из шести эпизодов, получивших название «Архангел», «Черный музей», «Крокодил», «Повесь диджея», «Крейсер «Каллистер» и «Металлическая голова», режиссерами некоторых серией стали Джоди Фостер, Джон Хиллкот, а также Тимоти Ван Паттен, снявший несколько серий «Клана Сопрано» и «Подпольной империи».