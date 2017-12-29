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Дамаск: первые автобусы с боевиками «Джебхат ан-Нусры» выехали из Бейт-Джинн
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    Дамаск: первые автобусы с боевиками «Джебхат ан-Нусры» выехали из Бейт-Джинн

    15:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:47  29 Декабря 2017
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    Дамаск: первые автобусы с боевиками «Джебхат ан-Нусры» выехали из Бейт-Джинн

    Дамаск, 29 декабря. На юго-западе провинции Дамаск началась эвакуация боевиков «Джебхат ан-Нусры»1.

    В осажденном сирийской армией районе Бейт-Джинн провинции Дамаск началась эвакуация боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) зафиксировал на месте событий пять белых автобусов, которые были направлены Дамаском в район для вывоза сдавшихся боевиков.

    Отмечается, что в первой партии юго-запад Дамаска покинут около 300 исламистов. По предварительным данным они будут доставлены в провинцию Идлиб. Часть боевиков перевезут в провинцию Даръа, сообщают источники в командовании САА.

    Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры» согласились капитулировать после того, как понесли серьезные потери в столкновениях с сирийской армией около Голанских высот.

    Дамаск: первые автобусы с боевиками «Джебхат ан-Нусры» выехали из Бейт-Джинн

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #джебхат ан-нусра #бейт-джинн
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