Дамаск: первые автобусы с боевиками «Джебхат ан-Нусры» выехали из Бейт-Джинн

Дамаск, 29 декабря. На юго-западе провинции Дамаск началась эвакуация боевиков «Джебхат ан-Нусры»1.

В осажденном сирийской армией районе Бейт-Джинн провинции Дамаск началась эвакуация боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) зафиксировал на месте событий пять белых автобусов, которые были направлены Дамаском в район для вывоза сдавшихся боевиков.

Отмечается, что в первой партии юго-запад Дамаска покинут около 300 исламистов. По предварительным данным они будут доставлены в провинцию Идлиб. Часть боевиков перевезут в провинцию Даръа, сообщают источники в командовании САА.

Ранее сообщалось, что террористы «Джебхат ан-Нусры» согласились капитулировать после того, как понесли серьезные потери в столкновениях с сирийской армией около Голанских высот.

1 Организация запрещена на территории РФ.