Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама
Политика
Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

    15:31  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:42  29 Декабря 2017
    328

    Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

    Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон о ратификации соглашения России с правительством Сирии о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в порту Тартуса. Документ за подписью президента уже опубликован на портале правовой информации.

    «Ратифицировать Соглашение между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота», — отмечается в законопроекте.

    Отметим, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против конкретных стран. Согласно документу, в порту Тартуса могут находиться 11 кораблей ВМС РФ, в том числе и атомные. Соглашение рассчитано на 49 лет и предусматривает возможность продления на 25 лет.

    В декабре Путин посетил Сирию и заявил о выводе с территории арабской республики основных сил военной группировки РФ. При этом он подчеркнул, что часть вооруженных сил России все же останется в Хмеймиме и Тартусе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #тартус #соглашение #ратификация
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

        15:31   29 Декабря 2017
        328
        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        Минтранс обнародовал первое фото готового участка Крымского моста

        14:54   29 Декабря 2017
        4891
        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        Песков рассказал, где и с кем Путин встретит Новый год

        13:04   29 Декабря 2017
        841
        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        Украина в рецессии, китайский долг добивает экономику, 2018 год будет еще хуже

        11:27   29 Декабря 2017
        3687