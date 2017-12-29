Путин одобрил ратификацию соглашения с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

Москва, 29 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон о ратификации соглашения России с правительством Сирии о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в порту Тартуса. Документ за подписью президента уже опубликован на портале правовой информации.

«Ратифицировать Соглашение между РФ и САР о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота», — отмечается в законопроекте.

Отметим, что соглашение носит оборонительный характер и не направлено против конкретных стран. Согласно документу, в порту Тартуса могут находиться 11 кораблей ВМС РФ, в том числе и атомные. Соглашение рассчитано на 49 лет и предусматривает возможность продления на 25 лет.

В декабре Путин посетил Сирию и заявил о выводе с территории арабской республики основных сил военной группировки РФ. При этом он подчеркнул, что часть вооруженных сил России все же останется в Хмеймиме и Тартусе.