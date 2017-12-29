Девять человек погибли в результате теракта в церкви под Каиром

Каир, 29 декабря. Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения Египта, в числе погибших четверо полицейских, охранявших храм, и пятеро мирных жителей.

Напомним, ранее сегодня была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. В перестрелке, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка. На теле одного из пяти нападавших террористов была закреплена взрывчатка.