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Сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама
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Девять человек погибли в результате теракта в церкви под Каиром
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    Девять человек погибли в результате теракта в церкви под Каиром

    15:37  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:38  29 Декабря 2017
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    Девять человек погибли в результате теракта в церкви под Каиром

    Каир, 29 декабря. Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром. 

    Как сообщают местные СМИ со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения Египта, в числе погибших четверо полицейских, охранявших храм, и пятеро мирных жителей.

    Напомним, ранее сегодня была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. В перестрелке, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка. На теле одного из пяти нападавших террористов была закреплена взрывчатка.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #теракт #египет #каир
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