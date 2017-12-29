Авиарейс Киев — Анкара задержали из-за кота-нелегала

Киев, 29 декабря. В киевском аэропорту задержали рейс в Анкару из-за пассажира, который пытался провезти с собой семь котов. Об этом сообщает украинские «Вести».

Пассажир, оказавшийся иностранным гражданином, сдал в багажное отделение семь котов, однако согласно правилам авиакомпании один человек может провозить с собой не более шести животных. Наличие лишнего кота стало причиной разбирательств, в результате которых вылет самолета задержали на два часа.

«На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции», — сообщает издание.

Позднее к решению проблемы подключились остальные пассажиры самолета, в результате чего между ними разгорелся спор. Часть пассажиров потребовала разрешить вылет авиасудна с семью котами на борту, остальные предлагали улететь без иностранца и котов. По итогам разбирательств было принято решение отступить от правил и взять кота-нелегала с собой.