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Гонконгский аналитик сравнил Трампа с Горбачевым
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    Гонконгский аналитик сравнил Трампа с Горбачевым

    15:51  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  29 Декабря 2017
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    Гонгконгский аналитик сравнил Трампа с Горбачевым

    Азиатский аналитик Газанфар Али Гэуол сравнил Трампа с Горбачевым. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «How Trump is the Gorbachev of the United States» («Дональд Трамп – американский Михаил Горбачев»), опубликованной гонгконгским общественно-политическим изданием Asia Times.

    К концу 20-го века Советская империя столкнулась с множеством проблем. В то время Михаил Горбачев, который имел мировоззрение, кардинально отличающееся от взглядов своих предшественников, взял на себя руководство СССР. Он представил двойную политику гласности (открытости) и перестройки, которая резко контрастировала с советской культурой и социально-политической системой.

    Эта политика вызывала озабоченность у партнеров Советского Союза, особенно у Китая, и даже привела две страны к конфронтации. Намереваясь снова добиться процветания Советского Союза, Горбачев деконструировал саму ткань советской империи и ускорил ее падение.

    В той же «горбачевской» манере нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп быстро ведет свою страну к развалу.

    Две поразительные параллели

    Хотя между двумя лидерами может быть проведено множество параллелей, две из них являются наиболее яркими. Во-первых, Горбачев провел политические реформы, несовместимые с советской системой и культурой, и тем самым подорвал саму базу, основу советской империи. В той же манере Трамп продвигает свои политические инициативы (как внутри страны, так и за рубежом), которые вряд ли можно назвать соответствующими либеральным ценностям США.

    Во-вторых, представив миру свои политические взгляды, Горбачев отошел от союзников своей страны и даже перешел с ними в конфронтацию. Точно так же Трамп дистанцировал США от своих союзников и партнеров, причем до такой степени, которая раньше была просто невообразима.

    Гонгконгский аналитик сравнил Трампа с Горбачевым

    Его недавнее решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим является лишь одним из примеров. Несмотря на его предупреждения и угрозы, мир противостоял ему и, соответственно, выступал против США. В связи с решением американского лидера была проведена чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Большинство стран осудили действия американского руководства, в ответ на это президент Трамп и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли прибегли к угрозам и предупреждениям, чтобы попытаться заставить другие государства встать на их сторону. Однако даже постоянные «друзья» США, такие как Великобритания, Египет и Индия, не изменили свои позиции.

    Политические аналитики в США поставили под сомнение правильность и целесообразность решения Трампа. Выдающийся политический эксперт Фарид Закария назвал действия американского президента актом потворства израильским политикам, а не продуманным дипломатическим шагом.

    Согласно недавнему опросу, рейтинг одобрения Трампа снизился до 35%, поскольку он не смог выполнить большую часть из того, что он обещал избирателям во время своей предвыборной кампании. Противодействие общественному мнению никогда не было хорошей традицией в политической системе США.

    Каковы же будут последствия?

    В июне опрос исследовательского центра Pew показал, что образ США на международной арене сильно пострадал из-за взглядов Трампа. Одобрение внешней политики США упало до 49%, и на этом фоне неудивительно, что мир отверг позицию Вашингтона в ООН. США давно известны как самопровозглашенные защитники свободы, ценностей демократии и прав человека во всем мире. Однако теперь, не будучи сторонником глобализации и интернационализма, США отошли от своих традиционных взглядов. Именно это заставляет политиков других держав думать, что они могут обойтись без США. 

    Гонгконгский аналитик сравнил Трампа с Горбачевым

    Недавно Ли Синь Лунг, премьер-министр Сингапура, задал очень насущный вопрос, когда Вашингтон ушел из Транс-Тихоокеанского партнерства: «Как кто-то теперь может верить в США?» В интервью журналу «Тайм» Ли предсказал, что неспособность Вашингтона ратифицировать ТЭС уменьшит влияние США в регионе. В этом и заключается проблема: нежелание Соединенных Штатов выполнять свои международные обязательства и неспособность восстановить доверие своих партнеров и союзников медленно, но ведет страну к изоляции.

    Саммит «Большой семерки» в мае стал еще одним эпизодом резкого снижения доверия к США. После саммита стало известно о многочисленных расхождениях во мнениях между Трампом и европейскими лидерами. Они выразили свою озабоченность и раскритиковали торговую политику США, а также их выход из парижского климатического соглашения. Эти события привели к неопределенности в отношениях и поставили под вопрос долгосрочное партнерство между США и европейскими странами.

    Трамп начал свою предвыборную кампанию с очень привлекательного лозунга «Сделаем Америку снова великой», и он считает, что ключом к возрождению величия страны является неприятие глобализации и оживление духа национализма. Притом он не посчитал, что частью американского величия должны быть ценности либерализма, демократии и прав человека.

    Возможно, его цель благородна — возрождение величия США, но его инструменты и суждения ошибочны: Трамп решил, что правильнее будет полагаться на военную мощь, угрозы и политику принуждения. Если его политический курс не изменится, не удивляйтесь, что Соединенные Штаты повторят судьбу Советского Союза.

    Автор: Алексей Громов
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    #дональд трамп #сша #трамп #политика
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