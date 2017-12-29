Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска

Челябинск, 29 декабря. Президент России Владимир Путин откликнулся на письмо 11-летней жительницы Челябинска, в котором девочка просила главу государства подарить ей и ее сестре лыжи и необходимую экипировку.

Ответное письмо от Путина пришло школьнице на этой неделе вместе с подарком, сообщает «Свободная пресса».

Как уточнили в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области, письмо президенту Арина Аминева написала в декабре. В нем она рассказала главе государства, что занимается в секции, хочет стать профессиональным спортсменом и принять участие в Олимпийских играх.

В ответном послании Владимир Путин пожелал школьнице не бояться трудностей, добиваться поставленной цели и призвал верить в мечту. Девочка рассказала журналистам, что не ожидала получить ответ от президента, но ей было радостно, когда глава государства заметил ее письмо. Она сообщила, что в скором времени собирается использовать подарок Путина по назначению: вместе с сестрой Арина примет участие в областных соревнованиях.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подарить компьютер тяжело больному мальчику из Приморья.