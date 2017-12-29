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Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска
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    Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска

    15:15  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  29 Декабря 2017
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    Путин исполнил новогоднее желание двух сестер из Челябинска

    Челябинск, 29 декабря. Президент России Владимир Путин откликнулся на письмо 11-летней жительницы Челябинска, в котором девочка просила главу государства подарить ей и ее сестре лыжи и необходимую экипировку.

    Ответное письмо от Путина пришло школьнице на этой неделе вместе с подарком, сообщает «Свободная пресса».

    Как уточнили в пресс-службе Министерства социальных отношений Челябинской области, письмо президенту Арина Аминева написала в декабре. В нем она рассказала главе государства, что занимается в секции, хочет стать профессиональным спортсменом и принять участие в Олимпийских играх.

    В ответном послании Владимир Путин пожелал школьнице не бояться трудностей, добиваться поставленной цели и призвал верить в мечту. Девочка рассказала журналистам, что не ожидала получить ответ от президента, но ей было радостно, когда глава государства заметил ее письмо. Она сообщила, что в скором времени собирается использовать подарок Путина по назначению: вместе с сестрой Арина примет участие в областных соревнованиях.

    Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил подарить компьютер тяжело больному мальчику из Приморья.

    Автор: Алексей Громов
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    #дети #путин #подарок
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