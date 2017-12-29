Генпрокуратура Украины: Подлинность разговора Саакашвили и Курченко доказали эксперты

Киев, 29 декабря. Украинские эксперты подтвердили подлинность фрагмента записи разговора экс-президент Грузии Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом заявила представитель Генпрокуратуры страны Лариса Сарган.

Фоноскопическую экспертизу предоставленная ведомством запись прошла в НИИ спецтехники и судебных экспертиз СБУ, уточнила она на своей странице в Facebook. В результате сотрудники института выяснили, что запись является подлинной.

«Слова и фразы, которые им (Саакашвили и Курченко, — прим. ФАН) принадлежат, персонифицированны в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия», — уточнила она.

Кроме того, Саган написала, что сейчас в рамках расследования деятельности Саакашвили на Украине следователи работают примерно с 15 людьми.

Напомним, третьего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в Киеве по подозрению в содействии преступной группировке и связях с окружением экс-президента страны Виктора Януковича.

В частности, генпрокурор Украины обвинял Саакашвили в связях с бизнесменом Курченко. Действия опального политика, по его мнению, были направлены на свержение государственной власти на Украине.

Однако суд обязал отпустить Саакашвили на свободу, после чего ГПУ продоллжила настаивать на домашнем аресте и подала апелляцию на решение суда.