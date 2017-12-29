К чему готовиться автомобилистам в 2018 году: ПДД, ОСАГО, ПТС, ТО, штрафы и цены на бензин

Федеральное агентство новостей представляет подборку ключевых нововведений для автомобилистов, которые вступают в силу с 1 января 2018 года. Речь пойдет не только о корректировке Правил дорожного движения, но и об изменениях в системе ОСАГО, оформлении ПТС, штрафах, ценах на бензин и другом.

Новые знаки на дорогах и светоотражающие жилеты для водителей

Но начнем все-таки с ПДД. С 1 января в них должно появиться новое определение — «зона успокоенного движения», а на дорогах — новый знак.

Отличать такую зону будет два момента. Во-первых, автомобилисты смогут двигаться в ней со скоростью не более 10-20 км/ч, не совершая при этом обгонов. Во-вторых, переходить проезжую часть в такой зоне пешеходы смогут везде, где пожалеют.

А с марта водители будут обязаны надевать жилеты со светоотражателями, чтобы выйти на проезжую часть или обочину при вынужденной остановке автомобиля или при ДТП вне населенных пунктов в темное время суток или условиях ограниченной видимости. Нововведение предназначено снизить количество наездов на автомобилистов в таких условиях.

Страховщики придумали, как победить фальшивые полисы

С 1 января 2018 года при оформлении ОСАГО будут выдаваться новые полисы с QR-кодом, который можно будет считать с помощью специального мобильного приложения. Новшество вводится для борьбы с подделками страховых полисов. Отсканировав QR-код, можно будет получить информацию о страховой компании, владельце автомобиля сроке действия его полиса, а также узнать госномер и VIN-номер транспортного средства.

Кроме того, с нового года страхователи увеличат так называемый «период охлаждения» — срок, в течение которого можно будет отказаться от навязанной или ненужной страховки. Он вырастет с пяти до 14 дней.

ПТС станут электронными

С января данные о новых автомобилях в России начнут вносить в систему электронных паспортов транспортных средств. А с середины года Россия полностью перейдет на электронные ПТС. Они будут представлять собой карточки с диэлектрическим слоем-носителем электронной информации об автомобиле.

Нововведение, опять-таки, призвано бороться с подделками. Кроме того, электронные ПТС меньше подвержены износу, чем бумажные.

Штрафы за тонировку вырастут в 10 раз

С 1 января 2018 года любителей затемненных автомобильных стекол будут штрафовать не на 500 рублей, а на 5 тысяч рублей, если светопропускная способность стекол их автомобилей меньше 70-75%.

Однако в первый раз нарушителя оштрафуют на полторы тысячи. Штраф в 5 000 рублей предусмотрен для тех, кто совершает нарушение повторно.

Штрафовать нарушителей будут по видеозаписям третьих лиц

С нового года по всей России заработает мобильное приложение под названием «Народный инспектор». Граждане могут загружать в него видеозаписи, свидетельствующие о правонарушениях, допущенных другими водителями, и по этим данным нарушители будут получать штрафы.

При этом сотрудники ГИБДД смогут оформлять постановления о привлечении водителей к административной ответственности, не составляя протокол.

Правила прохождения техосмотра ужесточат

С нового года начнут действовать новые правила прохождения технического осмотра автомобилей, согласно которым процедура диагностики должна сопровождаться фото- и видеофиксацией.

Кроме того, предлагается штрафовать водителей, не прошедших техосмотр, на 800 рублей каждый раз при выявлении нарушения. В свою очередь Роспотребнадзор будет контролировать проверку каждого автомобиля.

Бензин и авто с мощными двигателями подорожают

В новом году ожидается рост цен на бензин и дизельное топливо в связи с ростом ставок акцизов на них, который запланирован на 1 января и на 1 июля.

С 1 января 2018 года ставка акциза на бензин экологического класса 5 поднимется на 10,7% по сравнению с 2017 годом — до 11 213 рублей за тонну, в середине года — до 11 892 рублей за тонну. Что касается дизельного топлива, то с 1 января ставка акциза на него вырастет 12,7% — до 7 665 рублей за тонну, а в июле — до 8 258 рублей за тонну.

Эксперты топливного рынка полагают, что из-за роста ставок акцизов розничные цены литра бензина и дизельного топлива на АЗС поднимутся минимум на 60 копеек.

Кроме того, с нового года повышаются акцизы на автомобили с двигателями мощностью свыше 200 лошадиных сил. Это означает, что стоимость этих автомобилей существенно вырастет.